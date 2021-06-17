Клінічний психолог Браян Вінд пояснив, що люди з трудоголізмом можуть працювати упродовж довгих годин, навіть коли в цьому нема потреби, при цьому жертвувати сном заради роботи. Також можуть бути одержимі думками про роботу і відчувати стрес, якщо перестають працювати.
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Людині, яка залежна від роботи, психологічно важко відсторонитися. Навіть коли вона поза офісом чи закінчила робочий день.
Як впливає на здоров'я
Коли людина намагається відсторонитися від роботи, у неї з'являються нав'язливі думки. Вони можуть привести до високого рівня стресу, неспокою, депресії та проблем зі сном.
Ще у 2013 році дослідження продемонстрували, що хронічний стрес може підвищитися тиск і рівень кортизолу. Як результат, збільшується ризик серцево-судинних захворювань, діабету та навіть смерті.
Трудоголізм / Фото Relocate magazine
Залежність від роботи може призвести до:
- самотності,
- ізоляції,
- депресії.
Крім того, можуть з'явитися й інші хвороби, наприклад, обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) або біполярний розлад.
Як впоратися з трудоголізмом
• Встановіть час відпочинку та дотримуйтеся цього розпорядку
"Це змушує нас зупинитися на певний час і почекати до наступного дня, щоб почати знову. Крім цього, допоможе нам знайти час, щоб розслабитися", – пояснив психолог Браян Вінд.
Часто це найважчий крок для людей, які мають нав'язливу потребу в роботі.
• Заплануйте щось після закінчення робочого дня
Наприклад, можна запланувати прогулянку, медитацію або приготування вечері після роботи. Розпорядок дня допоможе сформувати у трудоголіків структуру і зберегти їх залученість, навіть якщо вони не працюють.
• Час для друзів і сім'ї
Коли приділятимете їм час, це допоможе налагодити стосунки та відволіктися від роботи
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Якщо не можете впоратися з цим самостійно, варто звернутися за допомогою до спеціаліста.