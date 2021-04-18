Ознаки непрофесіоналізму: 8 речей, які ви не повинні чути від тренера

Бажання займатися спортом – це чудово, особливо, якщо підкріпити цей процес консультаціями професійного тренера. Він повинен допомогти розібратися в основах дисципліни, розповісти про техніку, способах досягнення бажаних результатів та попередити про ризики травматизації.

Щоправда, в реальному житті інколи буває інакше: на тренуваннях можна зіткнутися з приниженнями, недосвідченістю, байдужістю та нічим не підкріпленими порадами. Щоб ви не стикалися з подібним негативом, розберемо кілька фраз, які свідчать, що вам краще підшукати іншого тренера.

До теми Як займатися спортом, якщо немає часу, енергії та можливостей: поради тренера

Тренуємося за методикою з інстаграму

Поріг входу в професію сьогодні невисокий – а переконливо виглядати в соцмережах можуть навіть люди, у яких зовсім немає профільних знань. Можливість працювати тренером у фітнес-клубах, наприклад, є не тільки у тих, хто закінчив профільне вищий навчальний заклад, а й у випускників швидких курсів.

Звертайте увагу на освіту тренера і на те, де він отримує додаткові знання.

Для ефективної роботи тренеру недостатньо знати, які вправи порадити, він повинен розбиратися в будові м'язів та організму в цілому. Памятайте, що безпека понад усе.

Не їжте після 6

Популярна порада, яку можна почути навіть від тренера.

Насправді це міф: щоб зменшити вагу, варто збалансовано харчуватися та не нехтувати фізичною активністю. Звичка не їсти після 6, особливо, якщо ви лягаєте спати ближче до півночі, призведе до надмірного голоду.

До теми Що відбувається з тілом, коли ви лягаєте спати голодними

У тренера повинні бути базові знання про харчування, але й навіть це не робить його професійним дієтологом. Те ж стосується і рекомендацій щодо дієт, БАДів і вітамінів. Якщо ви дійсно хочете нормалізувати раціон – зверніться до професіоналів.

Не жалійте себе та не лінуйтеся

Ідея тренуватися "через не можу" виникла не на порожньому місці. Ви й справді не зможете досягти ефекту без легкого дискомфорту від перенавантаження. Інша справа, коли тренер ігнорує сигнали вашого організму про біль та виснаження.

Якщо тренер звинувачує вас в тому, що ви не можете впоратися з навантаженнями – час задуматися про пошуки більш чуйного спеціаліста.

Тут у вас проблемна зона

Ви можете займатися спортом не лише через бажання схуднути. Зацікавленість певною активністю чи бажання більше рухатися – теж популярний мотив. Утім, часто тренери самі нав'язують думку, що у вас на тілі є недоліки, які потрібно усунути.

Ще гірше, якщо тренер починає соромити вас за вашу вагу чи зовнішній вигляд. Цей інструмент мотивацій може негативно відбитися на вашому ментальному здоров'ї, а людина, яка практикує такі методи, не може бути хорошим спеціалістом.

Приберемо жир ось в цій ділянці

Гучна обіцянка відточити омріяну фігуру – популярний спосіб заманити клієнтів. Проте наука неодноразово попереджувала, що неможливо худнути вибірково. Значить, тренер, який обіцяє вам золоті гори або недоговорює всієї правди, або не знає своєї справи.

Я краще знаю, що вам потрібно

На жаль, у фітнес-індустрії, зустрічаються тренери, які вважають, що профільна освіта дає право надиктовувати клієнтам власні правила. Так, вони й справді мають більшу теоретичну базу та досвід, однак лише ви розумієте чому ви прийшли на заняття та який результат вам потрібен.

Якщо тренер не цікавиться чи вам комфортно, нав'язує занадто важкі чи неприємні для вас навантаження, а також не запитує чого ви хочете від занять, ймовірно, вам не по дорозі.

Просто робіть (закочує очі)

В ідеальному світі тренер не просто пропонує комплекс вправ, але й пояснює, що і навіщо ви робите. Крім того, він повинен складати план тренувань, а якщо мова про персональні заняття – підлаштовувати їх під ваші потреби. Утім, якщо тренер щоразу імпровізує та ще й сердиться за те, що ви ставите йому додаткові питання, варто звернутися ще до когось.

Тренер взагалі не говорить, а дивиться в телефон

Якщо персональний тренер проводить в телефоні весь час, поки ви тренуєтеся, це привід задуматися.

Звичайно, бувають екстрені ситуації, але вони явно не можуть відбуватися весь час. Крім того, одне із завдань тренера – стежити за тим, як ви займаєтеся, і вчасно поправляти техніку, щоб ви діяли ефективніше і не нашкодили собі в процесі.