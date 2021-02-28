9 продуктів, які псують білизну та здоров'я ваших зубів

Споживаючи їжу та напої, наші зуби піддаються багатьом негативним впливам. Пігменти, які містяться в деяких продуктах, можуть проникнути через пори емалі в більш глибокі тканини наших зубів і змінити їхній колір.

Якщо вас турбує білизна вашої посмішки, тоді вам слід знати, які саме продукти можуть викликати пожовтіння і навіть руйнування зубів.

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Кава та чай

Ми всі це знаємо – кава та чай забарвлюють зуби.

Вони містять дубильні речовини, що призводить до фарбування та зміни кольору зубів.

Кава також кисла і через те, рН у роті нижчий, зуби мають більший ризик для пошкодження.

Порада! Додайте у напій молоко, це зробить його менш шкідливими для зубів.



Кава та чай / Фото bleubloom

Соєвий соус

Його темний колір поступово забарвить ваші зуби.

Порада! Прополощіть рот одразу після їжі, щоб видалити надлишки соєвого соусу із зубів і уникнути їх фарбування.



Соєвий соус / Фото bleubloom

Червоне вино

Вино викликає сірі плями на зубах.

Воно також містить дубильні речовини, як і в каві та чаї.

Кислота вина погіршує емаль.

Порада! Прополощіть рот після вживання вина.



Червоне вино / Фото bleubloom

Біле вино

Хоча цей напій має світлий колір, однак біле вино зробить плями, які вже є на зубах, темнішими та помітнішими. Це стається через кислоту, яку містить вино.

Скористайтеся попередньою порадою.



Біле вино / Фото bleubloom

Цукерки

Цукор зменшує рН рота та робить зуби більш схильними до пошкодження.

Він також прилипає до наших зубів і стає їжею для шкідливих бактерій, спричиняючи гниття та зміну кольору.

Порада! Почистьте зуби відразу після цього, оскільки цукор занадто липкий, щоб можна було його просто змити.



Цукерки / Фото pexels

Ожина

А також інші темні пігментовані фрукти. Звичайно, їх потрібно їсти, адже вони багаті антиоксидантами та вітамінами. Можливо, просто не їжте їх відразу після процедури відбілювання зубів, оскільки темні кольори ожини, чорниці та граната їх відразу забарвлять.



Ожина / Фото bleubloom

Газовані солодкі напої

Такі напої сприяють розмноженню бактерій, які є в роті, і завдати більшої шкоди зубам.

Газовані напої можуть призвести до дірок на зубах, зменшити їх міцність і зробити їх більш схильними до плям.

Кольорові газовані напої також поступово забарвлять ваші зуби.



Газовані солодкі напої / Фото bleubloom

Цитрусові

Як вам вже відомо, кисле середовище в роті провокує появу плям на зубах.

Лимони та інші кислі фрукти можуть спричинити жовтий відтінок зубів.

Ці фрукти також можуть розчинити емаль, яка відкриває дентин – тканини жовтого кольору під білою емаллю.



Цитрусові / Фото bleubloom

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Соління

Ще одна суперкисла їжа, яка розмиває емаль і викликає плями.

Якщо ви любите споживати такі продукти у своєму щоденному раціоні, намагайтеся відразу почистити зуби. Це видалить липкий сік, який з часом викликає плями.



Соління / Фото pexels