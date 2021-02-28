9 продуктів, які псують білизну та здоров'я ваших зубів

Джерело:Bleu Bloom
Споживаючи їжу та напої, наші зуби піддаються багатьом негативним впливам. Пігменти, які містяться в деяких продуктах, можуть проникнути через пори емалі в більш глибокі тканини наших зубів і змінити їхній колір.
Якщо вас турбує білизна вашої посмішки, тоді вам слід знати, які саме продукти можуть викликати пожовтіння і навіть руйнування зубів.
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Порада! Додайте у напій молоко, це зробить його менш шкідливими для зубів.
Його темний колір поступово забарвить ваші зуби.
Порада! Прополощіть рот одразу після їжі, щоб видалити надлишки соєвого соусу із зубів і уникнути їх фарбування.
Порада! Прополощіть рот після вживання вина.
Хоча цей напій має світлий колір, однак біле вино зробить плями, які вже є на зубах, темнішими та помітнішими. Це стається через кислоту, яку містить вино.
Скористайтеся попередньою порадою.
Порада! Почистьте зуби відразу після цього, оскільки цукор занадто липкий, щоб можна було його просто змити.
А також інші темні пігментовані фрукти. Звичайно, їх потрібно їсти, адже вони багаті антиоксидантами та вітамінами. Можливо, просто не їжте їх відразу після процедури відбілювання зубів, оскільки темні кольори ожини, чорниці та граната їх відразу забарвлять.
Газовані солодкі напої / Фото bleubloom
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Ще одна суперкисла їжа, яка розмиває емаль і викликає плями.
Якщо ви любите споживати такі продукти у своєму щоденному раціоні, намагайтеся відразу почистити зуби. Це видалить липкий сік, який з часом викликає плями.