Журналістка та тревел-блогерка Хайді Фуллер дотримується середземноморські дієти вже 20 років. За цей час жінка вивела свої секрети правильного харчування, які допомагають їй добре почуватися та тримати стабільну вагу. Більше про експеримент Хайді – далі.

Вважається, що середземноморська дієта зародилася на острові Крит. Саме тут останні 20 років проживає Хайді Фуллер-Лоу, яка прониклася критськими традиціями та спробувала випробувати на собі всі переваги середземноморського харчування.

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Середземноморська дієта – це тип харчування, який передбачає вживання необроблених продуктів: фруктів, овочів, риби та здорових жирів, наприклад, оливкової олії. Вважається, що середземноморська дієта зменшує ризик серцево-судинних захворювань, покращує роботу мозку та навіть збільшує тривалість життя.

Хайді Фуллер-Лов рекомендує орієнтуватися на сезонні та необроблені продукти. Серед інших порад, вироблених за 20 років, жінка виділяє ці 9 принципів.

Ваше мислення настільки ж важливе, як і те, що ви їсте

На Криті популярний вислів "siga siga", що буквально означає "повільно". І це не просто стале вираження, а спосіб життя.

Прийом їжі на острові може тривати навіть 3 години. Хайді розповідає, що вони з друзями сідають за обідній стіл об 14 годині та завершують застілля до 17. Вечори теж проходять за чашкою кави або чаю.

Спокійний темп життя тут такий же важливий, як і повноцінне харчування, тому обов’язково оточіть себе хорошою компанією та спробуйте нікуди не поспішати.

Перекусіть, коли ви голодні

Поширеною помилкою тих, хто розпочинає нову дієту є табу та обмеження. Але на Криті я переконалася, що перекус – це корисна практика, незалежно від часу доби.

Щоб зробити перекус корисним, варто подбати, щоб у вашому холодильнику завжди були свіжі огірки, морква, помідори, моцарела та базилік. В такому разі у вас не буде приводів купувати чипси чи батончики з вмістом цукру.

Використовуйте оливкову олію

Насичені та трансжири можуть негативно впливати на самопочуття. Щоб усунути масло та маргарин зі свого життя, перейдіть на оливкову олію.

Сьогодні я готую все – від морквяного пирога до картопляного пюре, додаючи в страву оливкову олію. І справа не лише в тому, що оливки є основним інгредієнтом середземноморської дієти, але й в тому, що цей компонент робить смак страв значно насиченішим. Й приємний бонус – оливкова олія багата антиоксидантами, які захищають клітини від пошкодження.

Не відмовляйте собі в їжі, яка вам подобається

Для мене середземноморська дієта – це не відмова від їжі, а помірне вживання улюблених продуктів. Невелика кількість птиці, молочних продуктів чи яєць – це нормально.

Хайді розповідає, що на островах небагато місця для випасу великої худоби. Тому максимум, що тут вживають люди – це баранина або м'ясо кіз. В тарілці вони поєднуються з салатом, заправленим лимонним соком.

До речі, лимони – ще одна складова дієти, тож, якщо ви вирішите переходити на такий тип харчування, потурбуйтеся, щоб у вашому холодильнику завжди була пара соковитих цитрусових.

Ще один плюс середземноморської дієти – вона не забороняє вживати вино, цим самим зменшуючи шанс на черговий зрив.

Замініть шоколад та борошняні вироби на фрукти

Навіть якщо ви любите овочі та фету, інколи вам може бракувати шоколаду та печива. Але ви зможете контролювати тягу до солодощів, додаючи у свій раціон більше ягід та фруктів.

Плануйте заздалегідь

Як і у більшості з вас, у мене напружене та насичене життя, тож я не завжди встигаю готувати корисні страви. Тому я вирішила завести таблицю для планування їжі на тиждень. Якщо я знаю, які страви я буду готувати впродовж робочих днів, мені легше завантажити холодильник та морозильну камеру необхідними продуктами та, при потребі, – розморозити їх і кинути в суп.

Вирощуйте їжу самостійно

Жінка розповідає, що спершу вона дивувалася, коли бачила сусідів, які поверталися додому з повними мішками зелені. Але досить швидко вона й сама навчилася розпізнавати смачні та корисні трави.

До того, щоб посадити руколу, базилік, зелену цибулю чи петрушку, вам не потрібен цілий сад. Невеличкі вазони можна проростити відразу на своїй кухні! Це чудовий спосіб економити гроші та завжди мати базові інгредієнти для салату під рукою.

Не називайте це дієтою

Середземноморська дієта – це не примха, а мислення, яке формується на використанні природних ресурсів. І, щоб повністю проникнутися цією ідеєю, важливо навчитися цінувати природу, яка вас оточує та використовувати її дари розумно та зважено. Лише так ви перетворите чергову дієту в спосіб життя.