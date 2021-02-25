Індекс ситості: поради, які допоможуть уникнути відчуття голоду та контролювати апетит
Індекс ситості (ІС) – це харчовий індекс, який показує, як довго їжа втамовує ваш голод. Розуміння цього показника допомагає боротися з зайвою вагою та ожирінням.
Джерело:інстаграм Fat Killers
Індекс ситості – це харчовий індекс, який показує, як довго їжа втамовує ваш голод. Ідея індексу ситості походить від гіпотези, яку відчували майже всі: різні продукти з однаковою калорійністю насичують протягом різного проміжку часу.
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Що відомо про індекс ситості:
- Вівсяні пластівці та зварена вівсяна крупа на сніданок дають зовсім різне насичення організму.
- "Відчуття повноти" після їжі пов’язане з вмістом білка, клітковини та води.
- Продукти, багаті білками, такі як м’ясо, яйця та риба, пригнічують голод принаймні в 1,5 раза довше, ніж білий хліб.
- А солодощі, такі як круасани, насичують вдвічі менше, ніж хліб.
Насиченість фруктами
Протягом 2-х годин насиченість фруктами висока, але через цей час вона різко падає, і ви відчуваєте сильний голод, пов’язаний із падінням рівня глюкози в крові. Вони відповідають двом важливим критеріям – містять багато клітковини та води, але також і прості цукри.
З якими факторами пов'язаний ІС
Почуття голоду та ситості – це дуже складні механізми, які залежать від багатьох факторів та сигналів, що передаються між травною системою та мозком. Насиченість пов’язана не стільки з кількістю з’їдених калорій, скільки з об’ємом їжі. Розтягнення стінок шлунка є сигналом того, що ви ситі.
Почуття ситості також сильно пов’язане зі смаком продуктів. Чим смачніша їжа, тим коротшою є ситість. Асоціативно багаті жирами та цукром продукти здаються смачнішими, тоді як вміст білку та крохмалю асоціюється з меншою смаковістю продуктів.
Жир є наповнюючим компонентом їжі, оскільки затримує спорожнення шлунка, але він дуже калорійний – більш ніж удвічі вище білка та вуглеводів.
Прості цукри викликають сильні коливання рівня глюкози та інсуліну в крові, що пов’язано з відчуттям дуже сильного голоду.
У висновку:
- високий вміст жиру пов'язаний з низьким вмістом ІС;
- високий вміст білку, клітковини та води пов'язаний з високим вмістом ІС;
- високий вміст цукру пов'язаний з низьким вмістом ІС.
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