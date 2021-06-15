Асертивність: чому потрібно вміти вибудовувати власні межі

Здатність відстоювати себе і в неагресивній формі доносити свою думку, при цьому поважати позицію інших, називається асертивністю. Ця навичка дуже важлива для здорового та наповненого життя.

Психологиня Мар’яна Франко каже, що люди з асертивною поведінкою є більш успішними як у професійному житті, так і в стосунках загалом. І навіть здорова самооцінка неможлива без вміння поважати себе.

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Складові асертивності

Психологиня зазначає, що асертивність складається зі здатності висловлювати свої думки та почуття, приймати похвалу, поважати себе, а також вміти постояти за себе.

Це також умілість вчасно і в неагресивній формі сказати "ні", при чому не лише людям, але й обставинам.

Свобода людини починається в тому місці, де вона може сказати "ні". Саме знання людиною про свої "ні" та вміння неагресивно доносити свою позицію до співрозмовника й називають асертивною поведінкою,

– каже Франко.

Як навчитися бути асертивним

За словами психологині, здебільшого вмінню відстоювати себе ми навчаємося ще у дитинстві, а потім лише вдосконалюємо ці навички. Однак, батьки не завжди виховують у дитини цю навичку. Тоді в дорослому віці вона може бути невпевненою та не відчувавати за собою права висловлювати свої думки та емоції, бо вважатиме, що вони неважливі.

Або ж, навпаки, у людини з’явиться прагнення бути в усьому правою і вона досягатиме цього за будь-якої ціни, навіть за допомогою агресії, чим псуватиме стосунки з близькими.



Навички асертивності дозволяють людині висловлювати свою точку зору / Фото unsplash

Але можна навчитися бути асертивним, каже психологиня. Для цього перш за все потрібно знати про права власної особистості. Сам перелік асертивних прав був спеціально укладений американськими психологами і базується він на прийнятих ще у XVIII столітті поправках до конституції США, які неофіційно називали "Біллі про права". Ось про що деякі з них говорять.

Ви маєте право:

Іноді ставити себе та свої потреби на перше місце.

Просити про допомогу та емоційну підтримку.

та емоційну підтримку. Протестувати проти несправедливого поводження та критики.

На свою власну думку.

Робити помилки , поки не знайдете правильний шлях.

, поки не знайдете правильний шлях. Дозволяти людям самим вирішувати свої проблеми.

Говорити: "Ні, дякую", "Пробачте, ні".

Не звертати увагу на поради оточуючих і приймати власні рішення.

Побути іноді на самоті, навіть якщо іншим хочеться вашого товариства.

На власні почуття, незалежно від того, чи розуміють їх оточуючі.

Змінювати свої рішення або обирати інший спосіб дій.

або обирати інший спосіб дій. Вимагати перегляду чи зміни домовленості, яка вас не влаштовує.

Психологиня наголошує, якщо постійно відмовлятися від своїх асертивних прав, це призведе до пригнічення, депресії, вигорання та втрати задоволення від життя.