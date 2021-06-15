Ассертивность: почему нужно уметь выстраивать собственные границы

Способность отстаивать себя и в неагрессивной форме доносить свое мнение, при этом уважать мнение других, называется ассертивность. Этот навык очень важнен для здоровой и наполненной жизни.
Психолог Марьяна Франко говорит, что люди с асертивным поведением более успешны как в профессиональной жизни, так и в отношениях в целом. И даже здоровая самооценка невозможна без умения уважать себя.
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Составляющие ассертивности
- Психолог отмечает, что ассертивность состоит из способности выражать свои мысли и чувства, принимать похвалу, уважать себя, а также уметь постоять за себя.
- Это также умение вовремя и в неагрессивной форме сказать "нет", причем не только людям, но и обстоятельствам.
Свобода человека начинается в том месте, где он может сказать "нет". Именно знания человека о своих "нет" и умение агрессивно доносить свою позицию до собеседника называют асертивным поведением,
– говорит Франко.
Как научиться быть асертивным
По словам психолога, в основном умению отстаивать себя мы учимся еще в детстве, а потом только совершенствуем эти навыки. Однако, родители не всегда воспитывают у ребенка этот навык. Тогда во взрослом возрасте он может быть неуверенным и не будет чувствовать за собой права выражать свои мысли и эмоции, потому что будет считать, что они не важны.
Или же, наоборот, у человека появится стремление быть во всем правым и он будет достигать этого любой ценой, даже с помощью агрессии, чем будет портить отношения с близкими.
Навыки ассертивности позволяют человеку выражать свою точку зрения / Фото unsplash
Но можно научиться быть асертивным, говорит психолог. Для этого прежде всего нужно знать о правах собственной личности. Сам перечень асертивных прав был специально заключенный американскими психологами и базируется он на принятых еще в XVIII веке поправках к конституции США, которые неофициально называли "Билль о правах". Вот о чем говорят некоторые из них.
Вы имеете право:
- Иногда ставить себя и свои потребности на первое место.
- Просить о помощи и эмоциональной поддержке.
- Протестовать против несправедливого обращения и критики.
- На свое собственное мнение.
- Делать ошибки, пока не найдете правильный путь.
- Позволять людям самим решать свои проблемы.
- Говорить: "Нет, спасибо", "Извините, нет".
- Не обращать внимания на советы окружающих и принимать собственные решения.
- Побыть иногда в одиночестве, даже если другим хочется вашего общества.
- На собственные чувства, независимо от того, понимают ли их окружающие.
- Менять свои решения или выбрать другой способ действий.
- Требовать пересмотра или изменения договоренности, которая вас не устраивает.
Психолог отмечает, если постоянно отказываться от своих асертивных прав, это приведет к угнетению, депрессии, выгоранию и потере удовольствия от жизни.