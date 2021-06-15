Ассертивность: почему нужно уметь выстраивать собственные границы

15 июня 2021 , 06:20
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Источник:

Психологическая студия СЕНС

Способность отстаивать себя и в неагрессивной форме доносить свое мнение, при этом уважать мнение других, называется ассертивность. Этот навык очень важнен для здоровой и наполненной жизни.

Психолог Марьяна Франко говорит, что люди с асертивным поведением более успешны как в профессиональной жизни, так и в отношениях в целом. И даже здоровая самооценка невозможна без умения уважать себя.

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Составляющие ассертивности

  • Психолог отмечает, что ассертивность состоит из способности выражать свои мысли и чувства, принимать похвалу, уважать себя, а также уметь постоять за себя.
  • Это также умение вовремя и в неагрессивной форме сказать "нет", причем не только людям, но и обстоятельствам.

Свобода человека начинается в том месте, где он может сказать "нет". Именно знания человека о своих "нет" и умение агрессивно доносить свою позицию до собеседника называют асертивным поведением,
говорит Франко.

Как научиться быть асертивным

По словам психолога, в основном умению отстаивать себя мы учимся еще в детстве, а потом только совершенствуем эти навыки. Однако, родители не всегда воспитывают у ребенка этот навык. Тогда во взрослом возрасте он может быть неуверенным и не будет чувствовать за собой права выражать свои мысли и эмоции, потому что будет считать, что они не важны.

Или же, наоборот, у человека появится стремление быть во всем правым и он будет достигать этого любой ценой, даже с помощью агрессии, чем будет портить отношения с близкими.


Навыки ассертивности позволяют человеку выражать свою точку зрения / Фото unsplash

Но можно научиться быть асертивным, говорит психолог. Для этого прежде всего нужно знать о правах собственной личности. Сам перечень асертивных прав был специально заключенный американскими психологами и базируется он на принятых еще в XVIII веке поправках к конституции США, которые неофициально называли "Билль о правах". Вот о чем говорят некоторые из них.

Вы имеете право:

  • Иногда ставить себя и свои потребности на первое место.
  • Просить о помощи и эмоциональной поддержке.
  • Протестовать против несправедливого обращения и критики.
  • На свое собственное мнение.
  • Делать ошибки, пока не найдете правильный путь.
  • Позволять людям самим решать свои проблемы.
  • Говорить: "Нет, спасибо", "Извините, нет".
  • Не обращать внимания на советы окружающих и принимать собственные решения.
  • Побыть иногда в одиночестве, даже если другим хочется вашего общества.
  • На собственные чувства, независимо от того, понимают ли их окружающие.
  • Менять свои решения или выбрать другой способ действий.
  • Требовать пересмотра или изменения договоренности, которая вас не устраивает.

Психолог отмечает, если постоянно отказываться от своих асертивных прав, это приведет к угнетению, депрессии, выгоранию и потере удовольствия от жизни.

Автор: Іванна Кутнів