Однак рано чи пізно агресія, яку ми приховуємо, зрештою вирветься назовні та заподіє великої шкоди. Саме тому психологи рекомендують її позбуватися.

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Ці вправи від експертів психологічного сервісу TreatField допоможуть вам справитись з пасивною агресією.

Оцініть злість

Коли вас охоплює злість, спершу оцініть за шкалою від 0 до 10, наскільки сильною вона є.

Потім визначте свій максимум. До прикладу, якщо злість доходить до 5-го рівня, потрібно з цим щось робити.

Віднайдіть свою злість за допомогою думок

Наші емоції дуже тісно пов’язані з нашими думками. Щоб зрозуміти, що керує нами, коли ми відчуваємо сильну емоцію, варто спитати себе: "Про що я щойно подумав?". Через думку ми зможемо вийти на це гостре почуття та віднайти свою злість.



Подумайте про те, що керує вашими сильними емоціями / Фото pexels

Висуньте 2 гіпотези

Розгляньте 2 варіанти розвитку подій. Цей приклад допоможе вам краще зрозуміти, як це зробити.

Гіпотеза перша

Я чесно кажу своєму керівництву, що мене не влаштовує надмірне навантаження роботою. Через це мене звільнять, або ж почнуть гірше до мене ставитися.

Гіпотеза друга

Я буду поводитися звично і виконуватиму свої завдання, але не максимально якісно. Тоді усе буде добре і я далі працюватиму.



Хоча друга гіпотеза є більш спокусливою, однак психологи радять все ж спробувати втілити в життя перший варіант. Дуже часто, кажуть вони, при порівнянні цих сценаріїв на практиці людина може переконатися в тому, що її очікування не завжди відповідають дійсності.

Зрозумійте, чого насправді хочете

Складіть таблицю із трьох колонок, та впишіть туди опис ситуацій, у яких вам вказували на пасивну агресію. Наприклад, ось так:

Перша колонка

Учора людина запізнилася і я пожартував з цього приводу. А вона мені відповіла, що їй це неприємно.

Друга колонка

Що мені було потрібно від людини? Аби вона перестала запізнюватися та почала поважати мій час.

Третя колонка

Як іще я міг сказати їй про це? "Будь ласка, не запізнюйся наступного разу, для мене важливо розпочати роботу вчасно".

Психологи кажуть, що ця вправа може допомогти краще збагнути, чого насправді ви хочете, та якими словами потрібно виражати своєї потреби. І згодом з’явиться розуміння, що ви хотіли, аби людина поважала ваш час, бо своїми запізненнями вона лише підтверджує вашу думку, що їй до цього байдуже.