Якщо у вас раптом розболівся зуб, це не означає, що вам потрібно терпіти цей біль. Існують деякі надійні способи, які ви можете спробувати вдома, щоб заспокоїти зуб, і деякими з них поділився лікар Крістін Франк.

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Полоскання солоною водою

Один з перших засобів, які ви маєте спробувати – це полоскати рот солоною водою. Річ у тому, що солона вода є природним дезінфікуючим засобом , який може послабити частинки їжі та сміття, що могли застрягнути між вашими зубами.

Окрім того, якщо ви лікуватимете зуби солоною водою, це може допомогти зменшити запалення та загоїти деякі рани у ротовій порожнині. Для того, щоб використати цей спосіб, вам потрібно змішати пів чайної ложки солі і склянку теплої води та використати цей засіб для полоскання рота.

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Полоскання перекисом водню

Ще один спосіб полегшити біль у зубах – це полоскати ротову порожнину перекисом водню. Втім, перед тим, як використовувати цю речовину, переконайтеся, що ви правильно розбавили її. Для цього вам потрібно змішати 3-відсотковий перекис водню з такою ж кількістю води та нізащо не ковтайте цю суміш під час полоскання.



Полоскання може полегшити зубний біль / Фото Pexels

Холодний компрес

Холодний компрес – це чудовий засіб для полегшення будь-якого болю, але він підійде також і для болю у зубах. Коли ви прикладаєте компрес до щоки, кровоносні судини у цьому місці звужуються, і це робить біль менш сильним. Окрім того, холод може зменшити набряк та запалення.

Для того, щоб використати цей метод, вам варто тримати пакет з льодом загорнутим у рушник та прикладати до ураженої ділянки протягом 20 хвилин. Ви можете повторювати цей спосіб кожні кілька годин.

М'ятний чай в пакетиках

Для зменшення зубного болю ви можете використати навіть чайні пакетики з м'ятою. Вони допомагають заспокоїти чутливі ясна та полегшити біль. Для цього почекайте, поки використані чайні пакетики трохи охолонуть та прикладіть їх до зубів на кілька хвилин.