Блогер дізнався, що трапиться з тілом, якщо з'їсти 10 000 калорій за добу

Тіктокер цілий день їв дуже калорійну їжу, щоб дізнатися, як зміниться його тіло. Під час експерименту хлопець скуштував солодке, солоне, смажене і жирне. В результаті загальна сума калорій досягла позначки 10 000.

Експеримент виявився втішними для тих, хто любить фаст-фуд та калорійну їжу. Утім, навіть попри позитивний результат для хлопця, дослідження стверджують, що вся шкідлива їжа, яку ми їли в минулому призводить до порушень кишкового мікробіому. Щоб відновити його функції знадобиться щонайменше 6 років.

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Коротко про раціон

Сніданок тіктокера складався з 200 грамів вівсяної каші з шоколадними цукерками M&M's, трьох свіжих булочок і склянки шоколадного молока.

Під час другого перекусу хлопець з'їв замовлення з Макдоналдсу: пару млинців з соковитою котлетою і соусом, а на десерт – пачку печива. На ланч він зміг доповнити свій денний раціон картоплею фрі та нагетсами, посипаними паприкою. Згодом в хід пішли шоколадні цукерки.

Тіктокер продовжив показувати свій раціон в другому ролику. Після цукерок хлопець вирішив не сходити з солодкою доріжки та з'їв шоколадне яйце з банкою морозива.

Результати експерименту

Перед початком експерименту блогер важив 78 кілограмів. Після марафону в 10 000 калорій юнак поправився лише на 2 кілограми. Погодьтеся, що цифра здається не такою вже й великою.

Це підбадьорило людей, які відмовляються собі у фаст-фуді, боячися набрати зайвих кілограмів. Серед коментаторів були й ті, хто стверджував, що така кількість їжі – звична справа:

Дивлюся ролик і розумію, що їм по 8 з половиною тисяч калорій щодня. І це ніяк не впливає на моє самопочуття.

Утім, були й ті, хто визнав, що така дієта немає сенсу:

Я балерина і їм до 1000 калорій на день. Не розумію, як та навіщо іншим людям вдається їсти настільки багато.