Якщо ви чули про чудодійні властивості соку з селери, то, ймовірно, цікавилися, як саме це працює на практиці. Інструкторка з йоги та популярна блогерка Джес Роквелл вирішила провести власний експеримент. Протягом 60 днів жінка починала ранок зі склянки селерового напою.

Про переваги соку з селери Джес дізналася з блогу Ентоні Вільяма – автора міжнародного бестселера "Погляд всередину хвороби. Всі секрети хронічних захворювань". Утім, вона до кінця не знала на що очікувати, оскільки наукова спільнота не визнає методів лікування, запропонованих Ентоні, а серед показань селерової терапії настільки неймовірний перелік захворювань, що в це важко повірити.

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Наприклад, у блозі йдеться про те, що сік з селери допомагає при:

хронічному кислотному рефлюксі,

здутті живота,

аутоімунних хворобах,

порушенні функцій надниркових залоз,

вірусі Епштейна Барра та оперізуючого лишаю,

запаленнях.

Таке різномаїття викликає додатковий скептицизм. Утім, Джес вирішила розпочати свій шлях до обіцяного "зцілення".

Склад напою



Як сік з селери впливає на організм / Фото Pexels

Селера містить вітамін К, С, В6, калій, фолієву кислоту та магній. Крім цього вона є джерелом флавоноїдів (зеаксантину та лютеїну, які, як показали дослідження, допомагає при лікуванні вікової патології – макулодистрофії). Важливо й те, що 95% селери – це вода, яка містить велику кількість електролітів і натрію.

Ознайомившися з перевагами, мені здалося, що це – звичайна реклама, яка навряд чи змінить моє життя, – повідомляє блогерка.

Як проходив експеримент

Попри те, що велика кількість людей розповідає, як 7-денне вживання соку з селери може кардинально змінити життя та покращити здоров'я, Джес впевнена, що цього замало:

Звісно, кожному своє. Але я зробила глобальне дослідження, щоб перевірити, як діє сік з селери в по-справжньому довготривалій перспективі. Перш ніж розповідати про свій досвід, я пересвідчилася, що це не зашкодить здоров'ю моїх послідовників, – розповідає Джес.

Базові правила

Щоранку Джес випивала рівно 473 мілілітрів соку (це приблизно цілий пучок селери).

(це приблизно цілий пучок селери). Блогерка купувала виключно органічну селеру . В іншому разі, як розповідає сама Джес, смак напою був просто жахливим.

. В іншому разі, як розповідає сама Джес, смак напою був просто жахливим. Джес випивала щойно приготовлений напій на порожній шлунок.

Medical Medium рекомендує пити сік з селери протягом 7 днів, однак Джес виявила, що перші результати помітні лише після 30-го дня селерових сніданків.

Не покладайте на сік багато надій

Блогерка веде здоровий спосіб життя, правильно харчується та регулярно займається спортом, тож сік з селери не показав неочікуваних результатів. У неї дійсно покращилися деякі показники, однак не факт, що таке ж відбудеться з людьми, які покладаються виключно на ранковий напій.

Позитивні зміни

Більше енергії

За кілька днів експерименту жінка відчула, що почувається менш млявою та встигає зробити більше справ.

Перше, що я почала помічати – це те, як я почувався вранці. Мені важко прокидатися зі сходом сонця й зазвичай я можу спати до обіду, але після перших 3 – 5 днів експерименту я помітила величезний сплеск енергії, – розповідає Джес.

Кращий стан шкіри

Інколи на обличчі Джес проявлялися поодинокі прищі, але вона ніколи не страждала від серйозних проблем зі шкірою.

Впродовж 60 днів експерименту я відчувала, що моє обличчя виглядало більш яскравим. Я не знаю, як це описати, але воно втратило тьмяність та набуло здорового тону.

Втрата ваги



Селера допомагає худнути / Фото Pexels

За якийсь час вживання соку, Джес помітила, що її живіт почав зникати, а на обличчі проявилися вилиці. Це була не особливо бажана зміна, яка все ж виявилася приємним доповненням.

Зникла алергія

Все життя у мене була страшна алергія на цвіль, через те, що в моєму домі підвищена вологість, я часто страждала від нежитю. Крім цього я народилася з викривленою перегородкою, тому мої пазухи були постійно забитими.

Під час вживання соку усі неприємні симптоми зменшилися. А під час кількох днів відпочинку, які припали на 45-ий день експерименту, Джес помітила, що нежить повернувся. Спершу вона навіть подумала, що це ознака застуди, але згодом виявила зв'язок між паузою у вживанні напою та закладаним носом.

Підвищився імунітет

Зараз я не можу підтвердити або спростувати цей пункт, але я єдина людина в офісі, яка не захворіла за цей рік.

Негативні наслідки

На думку блогерки, переваги соку з селери значно перевершують негативні сторони, але варто згадати й про них.

Втома

Перший тиждень, коли організм лиш звикає до соку, ви можете зіткнутися з млявістю та виснаженням організму. Блогерка вважає, що це ознака очищення організму. Цей етап може супроводжуватися дискомфортом в шлунково-кишковому тракті, мігренню та надмірною втомлюваністю.

У вас може підвищитися чутливість шлунка

Приблизно через 2 з половиною місяці селери мій шлунок став значно чутливішим. Це може бути сигналом організму, що вам пора відмовитися від цього ранкового ритуалу.

Селера – це дорого

Подібна практика може виявитися недоступною через високу ціну селери в деяких продуктових магазинах. Утім, ви швидко навчитеся знаходити найсмачніші та найдоступніші стебла селери.