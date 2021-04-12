Впродовж двох місяців блогерка снідала соком з селери – ось, що трапилося з її організмом
Якщо ви чули про чудодійні властивості соку з селери, то, ймовірно, цікавилися, як саме це працює на практиці. Інструкторка з йоги та популярна блогерка Джес Роквелл вирішила провести власний експеримент. Протягом 60 днів жінка починала ранок зі склянки селерового напою.
Джерело:Jrock Yoga
Про переваги соку з селери Джес дізналася з блогу Ентоні Вільяма – автора міжнародного бестселера "Погляд всередину хвороби. Всі секрети хронічних захворювань". Утім, вона до кінця не знала на що очікувати, оскільки наукова спільнота не визнає методів лікування, запропонованих Ентоні, а серед показань селерової терапії настільки неймовірний перелік захворювань, що в це важко повірити.
До теми Як приготувати сік, який охрестили "ліками проти всіх хвороб"
- хронічному кислотному рефлюксі,
- здутті живота,
- аутоімунних хворобах,
- порушенні функцій надниркових залоз,
- вірусі Епштейна Барра та оперізуючого лишаю,
- запаленнях.
Таке різномаїття викликає додатковий скептицизм. Утім, Джес вирішила розпочати свій шлях до обіцяного "зцілення".
Склад напою
Як сік з селери впливає на організм / Фото Pexels
Селера містить вітамін К, С, В6, калій, фолієву кислоту та магній. Крім цього вона є джерелом флавоноїдів (зеаксантину та лютеїну, які, як показали дослідження, допомагає при лікуванні вікової патології – макулодистрофії). Важливо й те, що 95% селери – це вода, яка містить велику кількість електролітів і натрію.
Ознайомившися з перевагами, мені здалося, що це – звичайна реклама, яка навряд чи змінить моє життя, – повідомляє блогерка.
Як проходив експеримент
Попри те, що велика кількість людей розповідає, як 7-денне вживання соку з селери може кардинально змінити життя та покращити здоров'я, Джес впевнена, що цього замало:
Звісно, кожному своє. Але я зробила глобальне дослідження, щоб перевірити, як діє сік з селери в по-справжньому довготривалій перспективі. Перш ніж розповідати про свій досвід, я пересвідчилася, що це не зашкодить здоров'ю моїх послідовників, – розповідає Джес.
Базові правила
- Щоранку Джес випивала рівно 473 мілілітрів соку (це приблизно цілий пучок селери).
- Блогерка купувала виключно органічну селеру. В іншому разі, як розповідає сама Джес, смак напою був просто жахливим.
- Джес випивала щойно приготовлений напій на порожній шлунок.
- Medical Medium рекомендує пити сік з селери протягом 7 днів, однак Джес виявила, що перші результати помітні лише після 30-го дня селерових сніданків.
Не покладайте на сік багато надій
Блогерка веде здоровий спосіб життя, правильно харчується та регулярно займається спортом, тож сік з селери не показав неочікуваних результатів. У неї дійсно покращилися деякі показники, однак не факт, що таке ж відбудеться з людьми, які покладаються виключно на ранковий напій.
Позитивні зміни
Більше енергії
За кілька днів експерименту жінка відчула, що почувається менш млявою та встигає зробити більше справ.
Перше, що я почала помічати – це те, як я почувався вранці. Мені важко прокидатися зі сходом сонця й зазвичай я можу спати до обіду, але після перших 3 – 5 днів експерименту я помітила величезний сплеск енергії, – розповідає Джес.
Кращий стан шкіри
Інколи на обличчі Джес проявлялися поодинокі прищі, але вона ніколи не страждала від серйозних проблем зі шкірою.
Впродовж 60 днів експерименту я відчувала, що моє обличчя виглядало більш яскравим. Я не знаю, як це описати, але воно втратило тьмяність та набуло здорового тону.
Втрата ваги
Селера допомагає худнути / Фото Pexels
За якийсь час вживання соку, Джес помітила, що її живіт почав зникати, а на обличчі проявилися вилиці. Це була не особливо бажана зміна, яка все ж виявилася приємним доповненням.
Зникла алергія
Все життя у мене була страшна алергія на цвіль, через те, що в моєму домі підвищена вологість, я часто страждала від нежитю. Крім цього я народилася з викривленою перегородкою, тому мої пазухи були постійно забитими.
Під час вживання соку усі неприємні симптоми зменшилися. А під час кількох днів відпочинку, які припали на 45-ий день експерименту, Джес помітила, що нежить повернувся. Спершу вона навіть подумала, що це ознака застуди, але згодом виявила зв'язок між паузою у вживанні напою та закладаним носом.
Підвищився імунітет
Зараз я не можу підтвердити або спростувати цей пункт, але я єдина людина в офісі, яка не захворіла за цей рік.
Негативні наслідки
На думку блогерки, переваги соку з селери значно перевершують негативні сторони, але варто згадати й про них.
Втома
Перший тиждень, коли організм лиш звикає до соку, ви можете зіткнутися з млявістю та виснаженням організму. Блогерка вважає, що це ознака очищення організму. Цей етап може супроводжуватися дискомфортом в шлунково-кишковому тракті, мігренню та надмірною втомлюваністю.
У вас може підвищитися чутливість шлунка
Приблизно через 2 з половиною місяці селери мій шлунок став значно чутливішим. Це може бути сигналом організму, що вам пора відмовитися від цього ранкового ритуалу.
Селера – це дорого
Подібна практика може виявитися недоступною через високу ціну селери в деяких продуктових магазинах. Утім, ви швидко навчитеся знаходити найсмачніші та найдоступніші стебла селери.
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