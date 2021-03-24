Вчені з'ясували, що негативний ефект від раціону, багатого жирами та "швидкими" вуглеводами, зберігається на роки вперед. Тож навіть, якщо дитяче захоплення фастфудом давно в минулому і тепер ви харчуєтеся правильно, приготуйтеся боротися з наслідками.

У дитинстві закладається фундамент всього подальшого життя; це стосується і здоров'я. Особливий вплив на те, яким воно буде в дорослому віці здійснює харчування – недавно це підтвердили вчені Каліфорнійського університету Riverside. Вони провели дослідження, вирішивши вивчити наслідки "західного" типу харчування з великим вмістом цукру і жирів в ранньому віці. Результати виявили, що такий раціон не зникає безслідною.

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Головним чином страждає кишковий мікробіом, більшу частину якого складають корисні бактерії. Беручи участь в травленні, вони виконують безліч інших важливих завдань: наприклад, стимулюють вироблення вітамінів та інших необхідних речовин. Крім того, саме від них залежить міцність імунітету. Коли харчування складається в основному з "порожніх" калорій в поєднанні з жирами та "швидкими" вуглеводами, кількість корисних бактерій мікробіому серйозно скорочується.

Хід дослідження



Чому важливо харчуватися правильно з дитинства / Фото Pexels

Дослідження проводилося на лабораторних мишах. Їх розділили на кілька груп: першу забезпечили збалансованим раціоном, інша – вживала багато шкідливої їжі. До того ж кожна з груп отримала відповідну норму фізичної активності. В результаті у піддослідних, які харчувалися переважно вуглеводами, жирами та цукром, помітно знизилася кількість бактерій Muribaculum intestinale, що беруть участь у вуглеводному обміні. У тих мишей, які харчувалися правильно їх кількість, навпаки, – збільшилася. При цьому активність ніяк не вплинула на покращення стану групи, яка сиділа на "цукровій" дієті.

За словами Теодора Гарланда, еволюційного фізіолога в UCR, результати, отримані в дослідженні на мишах, в перерахунку на людські мірки такі: дієта, насичена цукром і жирами, призведе до змін мікробіому. Щоб відновити кількість корисних бактерій в кишківнику, може знадобитися до 6 років. Тому слід приділяти особливу увагу раціону дітей – це дозволить уникнути можливих проблем зі здоров'ям, коли вони подорослішають.