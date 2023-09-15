Яблоко является наиболее доступным фруктом не только летом, но и зимой. Часто мы обходим этот фрукт вниманием, впрочем врачи советуют употреблять его каждый день. О полезных свойствах рассказала клиническая диетология из Мумбаи Ушакиран Сиссодиа.

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Яблоки способствуют здоровому пищеварению

Яблоки являются хорошим источником растворимой и нерастворимой клетчатки, которая играет важную роль в поддержании здорового пищеварения, что предотвращает запоры.

Способствуют здоровью сердца

Красные яблоки снижают уровень холестерина, соответственно, это может помочь снизить риск любого сердечно-сосудистого заболевания.

Яблоки борются со свободными радикалами

Богатые питательными веществами яблоки богаты кверцетином и витамин С которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и помогают снизить риск хронических заболеваний.



Красные яблоки очень полезны / Фото Allrecipes

Снижают риск диабета

Употребление яблок может быть связано с более низким риском диабета 2 типа. Врач говорит, что, возможно, это связано с содержанием в них клетчатки и антиоксидантов.

Улучшают состояние кожи

Содержащийся в яблоках витамин С способствует выработке здорового коллагена, который необходим для поддержания эластичности кожи.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель

Улучшают органы дыхания

Оказывается, что употребление яблок может улучшить функцию легких и снизить риск респираторных заболеваний.

Увлажняют организм

Не только арбузы или огурцы имеют много воды. Яблоки содержат также большое количество воды, что помогает поддерживать водный баланс в организме.