Яблоко является наиболее доступным фруктом не только летом, но и зимой. Часто мы обходим этот фрукт вниманием, впрочем врачи советуют употреблять его каждый день. О полезных свойствах рассказала клиническая диетология из Мумбаи Ушакиран Сиссодиа.
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Яблоки способствуют здоровому пищеварению
Яблоки являются хорошим источником растворимой и нерастворимой клетчатки, которая играет важную роль в поддержании здорового пищеварения, что предотвращает запоры.
Способствуют здоровью сердца
Красные яблоки снижают уровень холестерина, соответственно, это может помочь снизить риск любого сердечно-сосудистого заболевания.
Яблоки борются со свободными радикалами
Богатые питательными веществами яблоки богаты кверцетином и витамин С которые помогают бороться со свободными радикалами в организме и помогают снизить риск хронических заболеваний.
Красные яблоки очень полезны / Фото Allrecipes
Снижают риск диабета
Употребление яблок может быть связано с более низким риском диабета 2 типа. Врач говорит, что, возможно, это связано с содержанием в них клетчатки и антиоксидантов.
Улучшают состояние кожи
Содержащийся в яблоках витамин С способствует выработке здорового коллагена, который необходим для поддержания эластичности кожи.
Улучшают органы дыхания
Оказывается, что употребление яблок может улучшить функцию легких и снизить риск респираторных заболеваний.
Увлажняют организм
Не только арбузы или огурцы имеют много воды. Яблоки содержат также большое количество воды, что помогает поддерживать водный баланс в организме.