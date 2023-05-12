Окрім підвищення працездатності та концентрації, зниження ризиків нейродегенеративних захворювань та діабету другого типу, кофеїновмісний напій може захистити ще й від раку. Розповідаємо про масштабне дослідження.

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Як кава захищає від раку

Величезний експеримент провели американські вчені. Учасники (їх було майже 450 тисяч) заповнили опитувальники, у яких відповідали на запитання про частоту вживання кави.

У 2904 із них була виявлена меланома – злоякісне утворення на шкірі. Виявилось, що споживання кави сприяло статистично значущому зниженню ризику розвитку цієї хвороби. Але для цього потрібно було випивати 4 чашки на день. Кава без кофеїну не давала такого ефекту.



Вживання кави корисне і не дуже водночас / Фото Pexels

Водночас Американське онкологічне товариство каже, що кава допомагає знизити ризик розвитку низки видів раку, як-от печінки, ротової порожнини, горлянки і гортані. Зокрема, дві – три чашки напою на день знижують шанси захворіти на рак на 38%.

Проте тут є нюанс. Науковці та лікарі не рекомендують вживати дорослій людині понад 400 міліграмів кофеїну на добу, а це 2 – 3 чашки. Вагітним – не більше 200 міліграмів кофеїну, а підліткам – не більше 100.

Загалом з кавою потрібно бути обережними, адже вона може спровокувати низку побічних ефектів, як-от тривогу, звикання, високий кров'яний тиск, проблеми з травленням, безсоння чи втому.