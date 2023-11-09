Цей один інгредієнт покращить здоров'я кишківника: спробуйте його

Ви вже точно помітили, що кава допомагає покращити травлення, і чимало людей навіть покладаються на цей напій як безвідмовний засіб від закрепів. Та вплив кави на кишківник ще не до кінця досліджений.

Кава сама собою дуже корисна для здоров'я кишківника, проте деякі добавки можуть посилити цей ефект. Окрім того, поліфеноли, що містять в каві, допомагають обмежити ріст "поганих" бактерій в кишківнику. Про те, що додавати у каву, розповів гастроентеролог Джозеф Салхаб.

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Чим корисна кава

Якщо ви хочете покращити здоров'я свого кишківника, вам варто спробувати додати до ранкової чашки ложку какао-порошку. І хоча перша перевага кави, про яку ви, скоріш за все, думаєте – це заряд енергії, цей напій може дати вам набагато більше користі.

Споживання кави було предметом інтересу в дослідженнях з питань харчування та медицини протягом багатьох років, хоча її вплив на здоров’я кишечника та мікробіом є відносно недавньою сферою досліджень,

– розповіла гастроентерологиня Сара Роббінс.

Кава надзвичайно багата на антиоксиданти та інші корисні сполуки, які можуть зменшити запалення в організмі та захистити від цілої низки захворювань. Та антиоксиданти у напої особливо корисні для захисту кишківника – вони захищають цей орган від окислювального стресу.



Кава з какао дуже корисна для організму / Фото Pexels

А додавання какао-порошку до кави може суттєво збільшити цю користь, адже у ньому є чимало поліфенолів, і якщо ви поєднаєте їх з тими, що містяться в каві, ви посилите протизапальну дію напою.

Саме окислювальний стрес та незбалансовані кишкові бактерії найчастіше і є причиною шлунково-кишкових захворювань, тож кава з какао зможе захистити вас від цих ризиків.

Окрім того, з цього напою ви навіть зможете отримати непогану дозу клітковини, яка вкрай корисна для організму. І чимало дорослих людей споживають недостатньо цієї сполуки.