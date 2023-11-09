Этот один ингредиент улучшит здоровье кишечника: попробуйте его

Вы уже точно заметили, что кофе помогает улучшить пищеварение, и многие даже полагаются на этот напиток как безотказное средство от запоров. Но влияние кофе на кишечник еще не до конца исследовано.

Кофе сам по себе очень полезен для здоровья кишечника, однако некоторые добавки могут усилить этот эффект. Кроме того, полифенолы, содержащие в кофе, помогают ограничить рост "плохих" бактерий в кишечнике. О том, что добавлять в кофе, рассказал гастроэнтеролог Джозеф Салхаб.

Интересно Как улучшить иммунную систему осенью: 5 полезных продуктов, содержащих цинк

Чем полезен кофе

Если вы хотите улучшить здоровье своего кишечника, вам следует попробовать добавить к утренней чашке ложку какао-порошка. И хотя первое преимущество кофе, о котором вы, скорее всего, думаете – это заряд энергии, этот напиток может дать вам гораздо больше пользы.

Потребление кофе было предметом интереса в исследованиях по вопросам питания и медицины на протяжении многих лет, хотя его влияние на здоровье кишечника и микробиом является относительно недавней сферой исследований,

– рассказала гастроэнтеролог Сара Роббинс.

Кофе чрезвычайно богат антиоксидантами и другими полезными соединениями, которые могут уменьшить воспаление в организме и защитить от целого ряда заболеваний. Но антиоксиданты в напитках особенно полезны для защиты кишечника – они защищают этот орган от окислительного стресса.



Кофе из какао очень полезен для организма / Фото Pexels

А добавление какао-порошка к кофе может существенно увеличить эту пользу, ведь в нем много полифенолов, и если вы соедините их с содержащимися в кофе, вы усилите противовоспалительное действие напитка.

Именно окислительный стресс и несбалансированные кишечные бактерии чаще всего и являются причиной желудочно-кишечных заболеваний, так что кофе с какао сможет защитить вас от этих рисков.

Кроме того, из этого напитка вы даже сможете получить хорошую дозу клетчатки, которая очень полезна для организма. И многие взрослые люди потребляют недостаточно этого соединения.