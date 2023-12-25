5 неймовірних переваг від походу до сауни, про які ви не знали

Можливо, ви вважаєте, що сауна – це тільки спосіб відпочити та розслабитися, проте насправді це також може неабияк вплинути і на здоров'я вашого тіла. Коли ви пітнієте, користь отримують і ваше серце, і суглоби та м'язи.

Коли ви їдете на курорт чи просто плануєте приємний відпочинок з друзами, сауна може бути чудовим варіантом. Ви точно покращите і настрій, і самопочуття. Тепло допоможе знати напругу та заспокоїть м'язи. І доктор медичних наук Вівек Черіан розповів про інші переваги цього заняття.

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Сауни зменшують рівень стрес

Через навантажені і напружені графіки чимало людей відчувають себе так, наче перебувають на межі своїх можливостей. Особливо це актуально під кінець року, коли потрібно закінчити усі проєкти, підбити підсумки тощо.

А хронічний стрес може бути набагато більш шкідливим для вашого тіла, ніж ви собі уявляєте. А сауни, як показано, зменшують накопичення стресу та допомагають якісно розслабитися.

Корисні для серцево-судинної системи

Деякі дослідження показують, що люди, які відвідували сауну від чотирьох до семи разів на тиждень, мали нижчі ризики смерті від серцевих хвороб, серцево-судинних захворювань та менші ризики загальної смертності від усіх причин. Окрім того, відвідування сауни може запобігти розвитку гіпертонії.

Сауни можуть зменшити хронічне запалення

Якщо вам цікаво, як зменшити хронічне запалення у себе в організмі та повернути себе до найкращого стану, можливо, саме настав час відвідати сауну. Все більше досліджень показують, що часте її відвідування може серйозно вплинути на зменшення і гострого, і системного запалення.



Сауни допомагають зменшити запалення / Фото Pexels

Сауни можуть зняти напругу із суглобів та м'язів

Одна з причин, чому на усіх гірськолижних курортах обов'язково є сауни, полягає в тому, що вони допомагають дуже швидко відновитися після м'язової напруги та активного відпочинку. Тож якщо ви хочете відпочити від фізичних навантажень, сауна ідеально для вас підійде.

Допомагають вивести токсини з організму

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєте Heel . Препарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Деякі дослідження також показують, що сауни можуть бути ефективними і у виведенні токсинів з організму. Це відбувається через те, що один із способів виведення цих шкідливих речовин печінкою та нирками є піт.