Від зниження середньодобової температури повітря, зменшення кількості сонячних днів, від підвищеної вологості чи сухогого повітря наша імунна система піддається справжній перевірці на міцність.

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Підтримувати імунну систему в нормі зможе правильне харчування. Поради щодо того, що саме їсти розповіла дієтологиня Євгенія Розум.

Імунна система починається зі слизової оболонки. Коли організм зустрічається з вірусами, то процес захисту стартує саме тут. Жиророзчинні вітаміни та жири високої якості, як бронежилет для організму важливі саме у прохолодний сезон,

– зазначила лікарка.

За її словами, захист нашим слизовим оболонкам, окрім багатьох інших елементів, дають жиророзчинні вітаміни (А, Е, К, D). Додавайте взимку до свого раціону горіхи, насіння льону або соняшника, а також авокадо, яйця, рибу, птицю, морепродукти, масло не менш ніж 82%, оливкову й соняшникову олії в поєднанні з лляною.



Вживайте взимку продукти, які покращують імунну систему / Фото Pexels

Користь ферментованих овочів

Ферментовані продукти добре впливають на мікрофлору: буряк, квашена капуста, огірки, томати, патисони, кабачки, гарбуз, яблука. Євгенія Розум зазначає, що ферментовані овочі допомагають кишківнику отримати додатковий захист, що також добре впливє на наш імунітет.

Ягоди – корисні суперфуди

Також не забувайте вживати цитрусові (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), які містять антиоксиданти, каротиноїди, вітамін С. Втім, вітамін С можна знайти в наших яблуках чи ягодах.

"У нас є свої українські суперфуди – калина, обліпиха, журавлина, брусничка. Варто не забувати про локальні ягоди. Ці потужні антиоксиданти та фітонутрієнти за своїм впливом є дієвою профілактикою атеросклерозу, захистом від онкологічних, вірусних і бактеріальних захворювань", – зазначила дієтологиня.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Заморожені ягоди зберігають усі свої корисні властивості, тому багато хто зумисно їх зберігає в морозильних камерах, щоб споживати взимку.

Дуже раджу звернути увагу на ягоди фіолетового кольору: шовковиця, чорниця, лохина, ожина, смородина – справжній скарб. Також добре, якщо зимою у вас є заморожені вишня, смородина біла, червона та чорна,

– зазначила Євгенія Розум.

Якщо ви слідкуєте за своїм раціоном, то радимо звернути увагу на сніданок. Взимку він має складатися з важливих рослинних або тваринних жирів. Що саме має бути у вашій тарілці – читайте в матеріалі.