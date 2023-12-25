5 невероятных преимуществ от похода в сауну, о которых вы не знали

Возможно, вы считаете, что сауна – это только способ отдохнуть и расслабиться, однако на самом деле это также может повлиять и на здоровье вашего тела. Когда вы потеете, пользу получают и ваше сердце, и суставы и мышцы.

Когда вы едете на курорт или просто планируете приятный отдых с друзьями, сауна может быть отличным вариантом. Вы точно улучшите и настроение, и самочувствие. Тепло поможет знать напряжение и успокоить мускулы. И доктор медицинских наук Вовек Чериан рассказал о других преимуществах этого занятия.

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Сауны уменьшают уровень стресс

Из-за нагруженных и напряженных графиков многие чувствуют себя так, словно находятся на грани своих возможностей. Особенно это актуально к концу года, когда нужно закончить все проекты, подвести итоги и т.д.

А хронический стресс может быть гораздо вреднее для вашего тела, чем вы себе представляете. Сауны, как показано, уменьшают накопление стресса и помогают качественно расслабиться.

Полезны для сердечно-сосудистой системы

Некоторые исследования показывают, что люди, посещавшие сауну от четырех до семи раз в неделю, имели более низкие риски смерти от сердечных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и меньшие риски общей смертности от всех причин. Кроме того, посещение сауны может предотвратить развитие гипертонии.

Сауны могут уменьшить хроническое воспаление

Если вам интересно, как уменьшить хроническое воспаление у себя в организме и вернуть себя в наилучшее состояние, возможно, пора посетить сауну. Все больше исследований показывают, что частое ее посещение может оказать серьезное влияние на уменьшение и острого, и системного воспаления.



Сауны помогают уменьшить воспаление / Фото Pexels

Сауны могут снять напряжение с суставов и мышц

Одна из причин, почему на всех горнолыжных курортах обязательно есть сауны, в том, что они помогают очень быстро восстановиться после мышечного напряжения и активного отдыха. Так что если вы хотите отдохнуть от физических нагрузок, сауна идеально для вас подойдет.

Помогают вывести токсины из организма

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel . Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Некоторые исследования также показывают, что сауны могут быть эффективны и в выведении токсинов из организма. Это происходит потому, что один из способов выведения этих вредных веществ печенью и почками является пот.