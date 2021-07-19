Схуднення та виведення токсинів: чим корисна склянка теплої води зранку

Холодна вода натщесерце подразнююче діє на слизову оболонку шлунка, викликаючи спазм. Тому краще пити теплу воду. Яка ще від неї користь – читайте у матеріалі.

Тепла вода допомагає "розбудити" шлунок, тобто посилити вироблення ферментів підшлунковою залозою, перистальтику кишечника, знизити кислотність шлункового соку. Це допоможе органам травлення швидше і легше перетравлювати їжу протягом дня.

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Крім цього, вона допомагає прискорити метаболізм, тобто обмінні процеси в організмі. Проте при схудненні тільки вода не допоможе, адже потрібно також дотримуватися звичок харчуватися раціонально і бути активними фізично.



Користь теплої води / Фото FirstCry Parenting

Тепла вода на порожній шлунок допоможе вивести токсини, які накопичилися в організмі за час сну, оскільки така вода ефективно очищає стінки шлунка і кишківника. Плюс склянка теплої води вранці допомагає розрідити кров і нормалізувати роботу кровоносної системи.

Тому користь від води натщесерце комплексна: нормальна робота травної системи сприяє кращому всмоктуванню корисних мікроелементів та вітамінів з їжі; прискорює метаболізм тощо.

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Як результат, людина почуває себе краще, здоровіше, поліпшується стан шкіри, вона омолоджується, йде зайва вага.

Важливо, керуючись власними відчуттями, підібрати оптимальну для себе температуру води.