Похудение и выведение токсинов: чем полезен стакан теплой воды утром

Холодная вода натощак раздражающе действует на слизистую оболочку желудка, вызывая спазм. Поэтому лучше пить теплую воду. Какая еще от нее польза – читайте в материале.

Теплая вода помогает "разбудить" желудок, то есть усилить выработку ферментов поджелудочной железой, перистальтику кишечника, снизить кислотность желудочного сока. Это поможет органам пищеварения быстрее и легче переваривать пищу в течение дня.

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Кроме этого, она помогает ускорить метаболизм, то есть обменные процессы в организме. Однако при похудении только вода не поможет, ведь нужно также соблюдать привычек питаться рационально и быть активными физически.

Польза теплой воды / Фото FirstCry Parenting

Теплая вода натощак поможет вывести токсины, накопившиеся в организме за время сна, поскольку такая вода эффективно очищает стенки желудка и кишечника. Плюс стакан теплой воды утром помогает разбавить кровь и нормализовать работу кровеносной системы.

Поэтому польза от воды натощак комплексная: нормальная работа пищеварительной системы способствует лучшему всасыванию полезных микроэлементов и витаминов из пищи; ускоряет метаболизм и тому подобное.

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Как результат, человек чувствует себя лучше, здоровее, улучшается состояние кожи, она омолаживается, уходит лишний вес.

Важно, руководствуясь собственными ощущениями, подобрать оптимальную для себя температуру воды.