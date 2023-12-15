У період застуди чи хвороби, єдине, що нам дійсно допомагає – це лежання під теплою ковдрою та відпочинок. Та в такий час важко слідкувати за харчуванням, оскільки тіло виснажене і зовсім немає сил на приготування чи навіть споживання їжі.

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Хвороба знижує апетит, а часом біль в горлі змушує пропускати їжу, тож відсутність повноцінного режиму харчування знижує рівень енергії. Щоб наш організм боровся з вірусом та швидко прийшов у тонус, варто вживати достатню кількість поживних речовин.

Мед

Вживайте ложку меду, якщо у вас кашель. Він не допоможе його вилікувати, але зменшить першіння в горлі та неприємні симптоми. Також ви залюбки можете додавати мед у чай.



Мед корисно вживати під час застуди / Фото Pinterest

Бульйон

Найчастіше в період хвороби ми звикли їсти бульйон, а все тому, що він не лише насичує організм, але й допомагає зменшити запалення у дихальних шляхах, потенційно полегшуючи симптоми застуди. Про це розповіла дієтолог Шерон Маккаскілл.

Спеції та приправи

Застуда та грип можуть послабити наші відчуття смаку та запаху і при цьому – зменшити апетит. Лікар-дієтолог Кара Харбстріт рекомендує додавати в їжу якомога більше спецій та приправ, адже вони допоможуть викликати в нас апетит. Чим більше поживної їжі ви будете споживати, тим більше енергії буде у вашому організмі. Використовуйте корицю, куркуму, гвоздику, чорний перець тощо.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Банани

Якщо ви страждаєте на діарею, то банани зможуть заспокоїти ваш шлунок. Їхня користь полягає в тому, що вони містять калій, електроліт, якого вам може не вистачати через зневоднення.

Вівсянка

Тарілка вівсянки – чудовий варіант харчування, якщо ви почуваєте себе втомленими та ослабленими. Якщо додасте фрукти чи горіхи до неї, то зможете добре насититися.

Йогурт

Завдяки пробіотикам йогурт допомагає швидше впоратися із застудою. "Хороші" бактерії допомагають вашій імунній системі. У Nutrition Journal зазначається, що вони потенційно можуть зменшити наше погане самопочуття.

Листова зелень

У листовій зелені (капусті, шпинаті) міститься багато вітамінів та мінералів – вітамін С, К, залізо та фолат. Листова зелень містить поліфеноли, які покращують імунітет.