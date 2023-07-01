Авокадо популярне недарма: ось чому вам варто його їсти

Авокадо заслужено називають суперфудом, адже цей плід містить цілий букет корисних вітамінів. Ви могли й не підозрювати, але його вживання може допомогти вам легко схуднути і оздоровитися.

Авокадо можна легко знайти на полицях супермаркетів, тож якщо ви ще не придбали цей надзвичайно корисний фрукт, обов'язково зробіть це цього літа. Він допоможе наситити організм кальцієм, магнієм та іншими корисними елементами. 24 Канал розбирався, як цей продукт може допомогти вашому здоров'ю.

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Чим корисне авокадо

Якщо ви намагаєтеся схуднути, спробуйте додати у свій раціон авокадо, адже попри те, що цей фрукт досить жирний та висококалорійний, він прискорює метаболізм та допомагає покращити травлення. В м'якуші авокадо є чимало корисних вітамінів, зокрема, Е, А, С, К і В.

Також цей суперфуд містить чимало клітковини, тож його варто їсти людям, які мають проблеми з роботою кишківника.

Вживання авокадо корисне для серця, судин і зору. Ці зелені фрукти – ефективний антиоксидант, який захищає наші клітини від старіння. Плоди також містять корисні жири, які прискорюють обмін речовин і дають тривале відчуття ситості,

– розповіла експертка Алексія Май.

Варто згадати й про те, що деякі компоненти авокадо позитивно впливають і на репродуктивну систему. Та дієтологи попереджають, що користь принесе тільки м'якуш авокадо, натомість вживати шкірку та кісточку від плоду може бути шкідливо. Ці частини фрукта містять токсин персен, який може спровокувати нудоту та навіть харчове отруєння.



Плоди авокадо корисні для серця / Фото Pexels

Попри користь авокадо, вживати його варто помірно – експерти радять не їсти більше одного плоду на день.

Як вибрати стигле авокадо

Обирати фрукт радять на дотик: на стиглому авокадо мають залишатися невеликі ямки після натискання. Звернути увагу варто і на шкірку плоду – на ній не має бути жовтих чи чорних плям. Якщо ж ви купили ще тверде, недостигле авокадо, можна залишити його на кілька днів за кімнатної температури.

М'якуш у вдало підібраного авокадо має бути світло-зеленим та маслянистим, з легким запахом лісового горіха. Якщо ж ваш плід гіркий та твердий, він ще не стиглий.

Не варто вживати авокадо людям зі слабким шлунком та дітям молодше 6 років, адже для них цей фрукт може виявитися надто важким.