Какао принесе вам несподівану користь: вже починайте пити його

Певно, у вас на кухні знайдеться какао-порошок чи плитка темного шоколаду. Ці продукти можуть здатися не надто здоровими, проте насправді вони приховують чимало цілющих властивостей.

Звісно, шоколадні батончики, які ви можете купити в магазині, не надто корисні для здоров'я, проте какао, яке до них додають, повне поживних речовин. Ці плоди багаті на антиоксиданти та важливі для організму мінерали.

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Чим корисне какао

Якщо ви хочете отримати максимальну користь від какао, вам варто зупинити свій вибір на порошку з цього плоду. Не всі продукти, в яких міститься какао, однаково корисні.

Наприклад, деякі батончики, що технічно виготовлені з какао, можуть містити чимало цукру та інших не шкідливих для здоров'я інгредієнтів. Втім, темний шоколад, який містить від 72% какао, може принести вашому здоров'ю чимало переваг.

До того ж несолодкий какао-порошок може додати цікавого смаку багатьом стравам. Наприклад, ви можете додавати його у смузі, грецький йогурт чи домашню випічку.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Цей неймовірний плід може покращити здоров'я вашого серця та зменшити ризик смерті від захворювань серцево-судинної системи. Втім, дослідження не помітили зв'язку між вживанням напою та зниженням частоти серцевих нападів чи інсультів.



Какао допомагає зміцнити серце / Фото Pexels​

Також какао може тимчасово покращити роботу кровоносних судин та збільшити вироблення організмом оксиду азоту, який допомагає знизити артеріальний тиск.

Втім, пам'ятайте, що у шоколадних батончиках майже немає антиоксидантів, що забезпечують весь цей позитивний вплив на здоров'я. Це відбувається через те, що ці продукти проходять тривалу обробку, що руйнує природні сполуки у какао.

Багате какао й на мінерали, зокрема, магній та залізо. Всього одна ложка порошку може забезпечити 10% вашої добової потреби у магнії, а він необхідний для величезної кількості процесів у організмі. Точної норми вживання цього продукту не існує, проте експерти радять вживати не більше, ніж одну чайну чи столову ложку щодня.