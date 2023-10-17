Груші можуть принести вашому організму набагато більше користі, ніж ви можете собі уявити. Про головні причини додати їх до свого раціону розповіла лікарка Емі Ріхтер.

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Висока поживність

У світі існує близько 100 різних сортів груш, та всі вони надзвичайно поживні. Всього у одній груші середнього розміру міститься приблизно 1 грам білка та 6 грамів клітковини, що робить її дуже корисною для вашого організму.

Окрім того, у грушах також є фолієва кислота, провітамін А та ніацин. Останній надзвичайно важливий для функціонування клітин та вироблення енергії, а вітамін А може покращити стан шкіри та пришвидшити загоєння ран.

Сприяє здоров'ю кишківника

Груші є неймовірним джерелом розчинної та нерозчинної клітковини, а вона важлива для підтримання хорошого травлення. Волокна клітковини допомагають підтримувати регулярне випорожнення.

Всього одна груша може забезпечити п'яту частину всієї добової потреби у клітковині. Окрім того, у груші можна знайти і пектин, який може покращити і імунну функцію, і здоров'я кишківника.



Груші позитивно впливають на травлення / Фото Pexels ​

Втім, не забувайте про те, що найбільше корисних речовин міститься саме у шкірці фрукта, тож варто вживати його неочищеним.

Має протираковий ефект

У грушах є чимало сполук, що можуть виявляти протиракові властивості. Зокрема, позитивно на імунітет та зниження шансів захворювання на рак впливають антоціан та хлорогенова кислота.

Кілька досліджень також показують, що додавання до дієти фруктів, зокрема і груш, може захистити від деяких видів раку, а саме раку легенів та шлунка. Та ви маєте зважати на те, що фрукти не можна вважати заміною лікування захворювання і потрібні ще додаткові дослідження.