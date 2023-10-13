Вітамінна бомба: 6 причин, чому ви захочете їсти нектарини щодня

Нектарини відомі своєю вражаючою поживною цінністю. Ці фрукти містять багато переваг, тож встигніть насолодитися ними, поки вони є на прилавках ринків та супермаркетів.

Нектарини підвищують імінітет, захищають зір та є корисною їжею для діабетиків. Вони містять мідь, яка бере участь в енергетичному обміні та допомагає залишатися активними впродовж тривалого часу. Про користь нектаринів розповіла дієтологиня Моніка Морено.

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Допомагає втратити вагу

Ті натуральні речовини, що містяться в нектаринах борються із запаленням та допомагають боротися з ожирінням.

Клітковина перетворюючи воду на гелеподібну речовину в кишечнику запобігає всмоктуванню холестерину та жирів у кров. Це сприяє здоровій втраті ваги. Розчинна клітковина також знижує рівень шкідливого холестерину в організмі.

Запобігає гіпокаліємії

Гіпокаліємія – це дефіцит калію у крові, а велика кількість мінералів, які містяться в нектаринах, можуть допомогти в лікуванні цього захворювання.

Згідно зі звітом Гарвардської медичної школи, низький рівень калію може призвести до слабкості серцевого м'яза та порушення його ритму. Калій регулює вміст кислоти та води у тканинах організму. Він допомагає нарощувати м'язи, підтримує ріст і покращує функціонування нервових клітин.



Нектарин корисний для людини / Фото Pexels

Регулює рівень артеріального тиску

Калій допомагає регулювати рівень артеріального тиску, а нектарини є багаті калієм. Калій у нектаринах розслаблює стінки кровоносних судин. Втім, будьте обережними, оскільки людям із захворюванням нирок не варто вживати занадто багато нектаринів, адже мінерали, що містяться в ньому можуть бути шкідливими.

Калій також діє як сечогінний засіб і може зменшувати обсяг позаклітинної рідини, а це певною мірою знизить кров’яний тиск.

Покращує здоров’я клітин

Вітамін А у нектаринах сприяє розвитку клітин, заохочуючи незрілі клітини перетворюватися на повністю функціональні.

Покращує здоров’я очей

Нектарини багаті на лютеїн і зеаксантин – каротиноїди, що містяться в сітківці. Бета-каротин підтримує здоров’я очей та може запобігти дегенерації жовтої плями.

Більш високе споживання лютеїну та зеаксантину може знизити ризик катаракти та вікової макулярної дегенерації.

Допомагає запобігти анемії

Залізо допомагає запобігти анемії. Вітамін С, що міститься в нектаринах, допомагає поліпшити засвоєння заліза в організмі.