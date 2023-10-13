Витаминная бомба: 6 причин, почему вы захотите есть нектарины каждый день

Нектарины известны своей поразительной питательной ценностью. Эти фрукты содержат много преимуществ, так что успейте насладиться ими, пока они находятся на прилавках рынков и супермаркетов.

Нектарины повышают иммунитет, защищают зрение и являются полезной пищей для диабетиков. Они содержат медь, которая участвует в энергетическом обмене и помогает оставаться активной в течение длительного времени. О пользе нектаринов рассказала диетологиня Моника Морено.

Читайте также 4 причины съесть сегодня дыню: вы не сможете себе в этом отказать

Помогает потерять вес

Те натуральные вещества, которые содержатся в нектаринах, борются с воспалением и помогают бороться с ожирением.

Клетчатка превращая воду в гелеобразное вещество в кишечнике предотвращает всасывание холестерина и жиров в кровь. Это способствует здоровой потере веса. Растворная клетчатка также понижает уровень вредного холестерина в организме.

Предотвращает гипокалиемию

Гипокалиемия – это дефицит калия в крови, а большое количество минералов, содержащихся в нектаринах, может помочь в лечении этого заболевания.

Согласно отчету Гарвардской медицинской школы, низкий уровень калия может привести к слабости сердечной мышцы и нарушению ее ритма. Калий регулирует содержание кислоты и воды в тканях организма. Он помогает наращивать мышцы, поддерживает рост и улучшает функционирование нервных клеток.



Нектарин полезен для человека / Фото Pexels

Регулирует уровень артериального давления

Калий помогает регулировать уровень артериального давления, а нектарины богаты калием. Калий в нектаринах расслабляет стены кровеносных сосудов. Впрочем, будьте осторожны, поскольку людям с заболеванием почек не стоит употреблять слишком много нектаринов, ведь содержащиеся в нем минералы могут быть вредными.

Калий также действует как мочегонное средство и может уменьшать объем внеклеточной жидкости, что в определенной степени снизит кровяное давление.

Улучшает здоровье клеток

Витамин А в нектаринах способствует развитию клеток, поощряя незрелые клетки превращаться в полностью функциональные.

Улучшает здоровье глаз

Нектарины богаты лютеин и зеаксантин – каротиноиды, содержащиеся в сетчатке. Бета-каротин поддерживает здоровье глаз и может предотвратить дегенерацию желтого пятна.

Более высокое потребление лютеина и зеаксантина может снизить риск катаракты и возрастной дегенерации.

Помогает предотвратить анемию

Железо помогает предотвратить анемию. Содержащийся в нектаринах витамин С помогает улучшить усвоение железа в организме.