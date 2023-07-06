Чистий сон – це відносно нове поняття. Так експерти описують гігієну відпочинку та спроби зробити його більш усвідомленим. Тож якщо протягом тривалого часу ви відчуваєте втому та не знаєте, як позбавитися постійного виснаження, спробуйте дотримуватися цих простих правил і відразу ж побачите результат.

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Чим корисний чистий сон

Певно, ви неодноразово лягали спати й не могли викинути з голови нав'язливі думки. Чистий сон допоможе вам усунути усі подразники та зосередитися на якісному відпочинку. Перш за все експерти радять спати щонайменше 7 годин на день. Останні дослідження показали, що регулярне недосипання призводить до серйозного падіння продуктивності, що можна порівняти з наявністю у крові 0,6 проміле алкоголю.

Деякі адепти чистого сну, а саме американська акторка Гвінет Пелтроу, пропонують збільшити час відпочинку до 10 годин на день. Проте важливо розуміти, що такий графік підійде далеко не всім. Тривалість сну глибоко індивідуальна, і залежить від віку та природного ритму кожної людини. Загалом дослідники вважають, що в ідеалі людина має засинати й прокидатися у зручний для себе час.

Сон впливає не тільки на рівень енергії протягом дня, але і на апетит і метаболізм. Що менше людина спить, то більше вона хоче їсти. Окрім того, виявилося, що брак сну серйозно впливає на стан шкіри, особливо навколо очей і губ.



Недосип підвищує апетит / Фото Pexels​

Коли ви недосипаєте, страждають і ваші соціальні навички: експерименти показали, що людей з опущеними повіками, блідістю та мішками під очима оточення вважає менш привабливими.

Тож для того, щоб добре відпочити, потрібно перш за все потурбуватися про те, щоб ваша спальня мала приємний і охайний вигляд. Експерти радять також відмовитися від гаджетів за деякий час до відпочинку та звернути увагу на те, щоб у кімнаті панували тиша, темрява і комфортна температура.

Та якщо ви не можете довго заснути ввечері, спробуйте збільшити кількість фізичної активності протягом дня. Тоді ви, ймовірно, сильніше втомитеся та легше впадете в обійми Морфея. Спробуйте також не зосереджуватися надто сильно на бажанні заснути, натомість просто розслабтесь та почекайте на сон.