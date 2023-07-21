Ви повинні дрімати вдень: вчені здивували відкриттям

Ви могли б подумати, що обідній сон – тільки для дітей, проте він може бути необхідним і для дорослих. Виявляється, дрімота може позитивно вплинути на пам'ять та здоров'я.

Якщо ви відчуваєте провину за те, що любите кілька годин поспати посеред дня, не засмучуйтеся, адже нещодавні дослідження показали, що це може бути вкрай корисно для здоров'я.

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Чим корисна дрімота

Експеримент, який провели британські вчені, показав, що існує зв'язок між регулярним денним сном та когнітивними функціями й структурою мозку. Виявляється, якщо ви дріматимете щодня, існують шанси того, що ваш загальний об'єм мозку збільшиться, а саме це відіграє важливу роль у здоров'ї та ризику смертності.

Втім, важливо пам'ятати, що дослідження не показали зв'язку між денним сном та зоровою пам'яттю. Також не варто зловживати цим перепочинком – якщо ви спатимете довше, ніж 30 хвилин, ви можете поринути в глибокий сон, а це може зашкодити вашому графіку сну вночі.

Також важливо зважити й на інші дослідження, які показали, що денна сієста може призвести до збільшення ваги тіла, підвищення рівня цукру та артеріального тиску. Окрім того, люди, що дрімають серед дня, мають вищий ризик отримати хворобу Альцгеймера в старості.



Спати вдень потрібно не більше 20 хвилин / Фото Pexels ​

Ідеальна тривалість сну вдень – 20 хвилин. Якщо після такого сну ви відчуваєте прилив енергії – це чудово, але якщо ви хочете спати довше і потім важко прокидаєтесь, це може свідчити про нестачу нічного сну.

Для того, щоб відновити його, спробуйте кожного дня лягати спати в один й той самий час. Спальня має бути прохолодною, темною та тихою, щоб бути ідеальним середовищем для сну. І, зрештою, уникайте кофеїну принаймні за шість годин до сну.