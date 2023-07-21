Можливо, десь на балконі або в гаражі в вас стоїть забутий велосипед, який ви не виводили на вулицю вже роками. Що ж, саме час це зробити, адже їзда на велосипеді може дати чимало користі вашому організмі.

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Чим корисна їзда на велосипеді

Перш за все, велосипедні прогулянки допоможуть вам зміцнити м'язи та зробити своє тіло набагато сильнішим.

Їзда на велосипеді не є таким тренуванням для всього тіла, як, скажімо, біг. Але якщо ви порівнюєте це з чимось на зразок ходьби, оскільки ви можете відрегулювати передачу велосипеда, щоб створити більший опір, ви можете створити більше сили через свої м'язи,

– поділилася тренерка з велоспорту Намріта Брук.

Вона також зазначила, що їзда на велосипеді не допоможе розвинути м'язи так ефективно, як це можна зробити за допомогою силових тренувань, проте натискання на педалі добре тренує різні групи м'язів у нижній частині тіла.

Саме завдяки велоспорту ви можете покращити силу своїх стегон, квадрицепсів та підколінних сухожиль.

Допоможе велосипедна їзда розвинути і ваш баланс – якщо ви навчитеся тримати рівновагу, ваше тіло запам'ятає це через м'язову пам'ять, і ви використовуватимете здобуті навички і в повсякденному житті. Після цього ви зможете балансувати навіть на різких поворотах, підйомах чи спусках.



Велосипедні прогулянки допоможуть зміцнити м'язи / Фото Pexels

Тож якщо ви маєте проблеми з рівновагою, велосипедна їзда – це саме те, що вам потрібно. Дуже корисний цей спорт і для здоров'я серця.

Ваше серце – це м'яз. Отже, коли ви катаєтеся на велосипеді, ви добре тренуєтеся, що також збільшить ваш об'єм кровообігу – що потім доставляє більше кисню та поживних речовин у вашу кровоносну систему,

– розповіла Намріта Брук.

Окрім того, під час їзди ваше серцебиття прискорюється, а це дозволяє серцю прокачувати більше крові, що допомагає боротися з "поганим" холестерином.

Надзвичайно корисним буде велоспорт і для тих людей, які прагнуть скинути кілька кілограмів – це заняття з низьким навантаженням, тому ви можете займатися довше, і це допоможе спалити набагато більше калорій.

Якщо ви будете їздити від 30 хвилин до години, це вже буде неймовірною аеробною активністю. Такий ж час їзди допоможе не тільки схуднути, але й поліпшити настрій та отримати заряд енергії. Ці вправи корисні і для того, щоб сконцентрувати увагу та відпочити від мозкової активності.