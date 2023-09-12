Ось чому вам потрібно дрімати вдень: відповідь лікаря

Ви можете подумати, що денний сон – тільки для дітей, проте це точно не так. Переконайтеся, що ви відпочиваєте достатньо та знаєте про усі переваги дрімоти.

Виявляється, приблизно кожна третя доросла людина в США дрімає вдень, і це може бути кориснішим для здоров'я, ніж ви могли думати. Докторка медичних наук Шенон Макекау переконана, що денний сон може чудово компенсувати нестачу нічного відпочинку.

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Чим корисна дрімота

Якщо ви хочете якісно відпочити, то те, що вам справді потрібно, це коротка дрімота. Така має тривати не довше, ніж 30 хвилин, інакше ви поринете у глибокий сон і таким чином тільки сильніше втомитеся після того, як прокинетеся.

Софія Хан, докторка медичних наук, стверджує, що дрімота може забезпечити відновлювальні переваги сну та не впливатиме неганивно на здатність засинати вночі згодом.

Втім, деякі експерти переконані, що не варто спати довше, ніж 20 хвилин, адже саме за такої тривалості дрімоти ви отримаєте максимум користі та не зашкодите собі та вашому денному графіку.



Денний сон дуже корисний / Фото Pexels​

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Коли ви спите довше 30 хвилин, вам важче прокинутися, і ви прокидаєтеся, відчуваючи сонливість, ніж коли прокидаєтеся від більш легкого сну,

– розповіла докторка Хан.

Виявляється, денний сон може зменшити втому, підвищити продуктивність та покращити настрій. А серед несподіваних ефектів від дрімоти покращення пам'яті та підвищення швидкості реакції.