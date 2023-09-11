Про користь та шкоду хліба йдеться в інстаграм-блозі клініки дієтології Наталії Самойленко, яка є лікарем-дієтологом, ендокринологом та спеціалістом із розробки програм здорового харчування.

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Вуглеводи в хлібі: корисні чи шкідливі?

Зазначається, що углеводи є основною поживною складовою хліба. Проте корисними для нас вони є лише у випадку використання при приготуванні хліба з цільнозернового зерна. Адже при обробці зерна поверхнева його оболонка, яка містить найбільшу кількість корисної нам клітковини, руйнується. Залишається лише внутрішня частина зернини, яка складається, здебільшого, з крохмалю.

Такі прості вуглеводи швидко засвоюються, проте мають невелику харчову цінність, Вони швидко піднімають рівень глюкози в крові, внаслідок чого, при зловживанні, підвищується ризик розвитку ожиріння та цукрового діабету в майбутньому.



Чому цільні зерна є настільки корисними?

Якщо при приготуванні хліба використовуються цільні зерна, то зберігаються всі складові зернини: зовнішня оболонка, зародок та ендосперм. Саме в такому поєднанні зерно є джерелом необхідних нам нутрієнтів: вітамінів групи В (в тому числі, фолієвої кислоти), заліза, магнію, селену та клітковини,

– йдеться в інстаграм-дописі.

Клітковина стимулює перистальтику кишківника, має детоксикаційну функцію, може знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, гіпертонічної хвороби, раку товстої кишки, ожиріння та ін. Цільні зерна є також чудовим джерелом рослинного білка.





Чи можна їсти мені хліб, якщо хочеш схуднути?

Універсальної відповіді для кожного немає, адже для того, щоб оцінити доцільність вживання хліба, необхідно знати, чи добре функціонує ваш вуглеводний обмін. Інколи вживання навіть корисних видів хліба може повпливати на бажаний результат. Але пам'ятайте, що все добре в міру. Тому якщо у вас немає протипоказів до вживання хліба, відмовляти собі в декількох його шматочках немає потреби.

В інстаграм-блозі клініки дієтології Наталії Самойленко дали ще кілька порад, які варто пам’ятати щодо вживання хліба.