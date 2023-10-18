Гранат вразить корисними властивостями: ось 4 причини його їсти

Гранат надзвичайно корисний фрукт, який може стати чудовим доповненням до вашого раціону восени, адже він надзвичайно багатий на вітаміни, мінерали та поживні речовини.

Гранат можна купити у будь-якому магазині, проте ви могли оминати його і навіть не підозрювати, наскільки він насправді корисний для здоров'я. Про те, чому його потрібно їсти, розповів Кім Кулп, лікар-дієтолог.

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Гранати дуже поживні

Гранати можуть бути неймовірним джерелом поживних речовин, зокрема й клітковини та антиоксидантів, а також вітамінів групи B та навіть деяких мінералів.

Для того, щоб отримати необхідну кількість мінералів та вітамінів, вам буде достатньо з'їсти всього одну порцію цього фрукта, тобто десь пів склянки.

Окрім того, надзвичайно важливими є такоє і антиоксиданти, які є у фрукті – ці сполуки допомагають боротися з вільними радикалами, а також зменшують пошкодження клітин та запобігають хворобам.

В гранатах багато клітковини та поліфенолів

Клітковина є одною з найпотужніших корисних речовин, що можна знайти у гранатах. Всього у одній чашці гранатового насіння можна знайти 7 грамів клітковини.

Виявляється, більшість людей не вживають достатню кількість клітковини протягом дня. Тим часом клітковина дуже важлива для здоров'я травлення та контролю цукру в крові, тож подумайте над тим, щоб додати гранат до свого осіннього плану харчування.

Та клітковина – не єдина корисна для кишківника речовина, що є у гранаті. Там також можна знайти і поліфеноли, що можуть працювати як пробіотики, які живлять хороші мікроби в організмі.



У гранатах є чимало клітковини / Фото Pexels ​

Підтримують здоров'я серця

Гранати вважаються одними з найбільш корисних фруктів для підтримання здорового серця. Вони можуть контролювати рівень холестерину в крові, знижувати артеріальний тиск та захищати серце від багатьох захворювань.

Корисним буде і вживання гранатового соку, адже він може покращити кровообіг та зменшити стенокардію.

Покращують спортивні результати

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Потенціал гранатів для підвищення продуктивності фізичних вправ дуже сильно недооцінений. Виявляється, ці фрукти можуть прискорити відновлення після тренувань та покращити доступність оксиду азоту, а це допоможе організму отримувати поживні речовини, які необхідні для фізичних вправ.