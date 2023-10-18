Гранат поразит полезными свойствами: вот 4 причины его есть

Гранат чрезвычайно полезен фрукт, который может стать отличным дополнением к вашему рациону осенью, ведь он чрезвычайно богат витаминами, минералами и питательными веществами.

Гранат можно купить в любом магазине, однако вы могли обходить его и даже не подозревать, насколько он действительно полезен для здоровья. О том, почему его нужно есть, рассказал Ким Кулп, врач-диетолог.

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Гранаты очень питательны

Гранаты могут быть невероятным источником питательных веществ, включая клетчатку и антиоксиданты, а также витамины группы B и даже некоторые минералы.

Для того, чтобы получить необходимое количество минералов и витаминов, вам будет достаточно съесть всего одну порцию этого фрукта, то есть полстакана.

Кроме того, чрезвычайно важны такие и антиоксиданты, которые есть во фрукте – эти соединения помогают бороться со свободными радикалами, а также уменьшают повреждения клеток и предотвращают болезни.

В гранатах много клетчатки и полифенолов

Клетчатка является одним из самых мощных полезных веществ, которые можно найти в гранатах. Всего в одной чашке гранатовых семян можно обнаружить 7 граммов клетчатки.

Оказывается, большинство людей не употребляют достаточное количество клетчатки в течение дня. Между тем, клетчатка очень важна для здоровья пищеварения и контроля сахара в крови, поэтому подумайте над тем, чтобы добавить гранат к своему осеннему плану питания.

Клетчатка – не единственное полезное для кишечника вещество, которое есть в гранате. Там также можно найти и полифенолы, которые могут работать как пробиотики, питающие хорошие микробы в организме.



В гранатах есть немало клетчатки / Фото Pexels

Поддерживают здоровье сердца

Гранаты считаются одними из самых полезных фруктов для поддержания здорового сердца. Они могут контролировать уровень холестерина в крови, снижать артериальное давление и защищать сердце от многих заболеваний.

Полезно будет и употребление гранатового сока, ведь он может улучшить кровообращение и уменьшить стенокардию.

Улучшают спортивные результаты

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Потенциал гранатов для повышения производительности физических упражнений очень сильно недооценен. Оказывается, эти фрукты могут ускорить восстановление после тренировок и улучшить доступность оксида азота, что поможет организму получать питательные вещества, необходимые для физических упражнений.