Гранатовий сік може бути кориснішим, ніж ви уявляєте: чому його варто пити

Якщо ви полюбляєте фруктові соки, настав час звернути увагу і на гранатовий сік, адже він може принести чимало корисні вашому організмові через велику кількість антиоксидантів та інших поживних речовин.

Сік граната може вразити вас цілим переліком корисних властивостей, про які ви навіть не здогадуєтеся. Він може як зменшити запалення, так і знизити рівень холестерину. Тож дієтологиня Клаудія Томпсон розповіла, у чому ж полягають основні переваги вживання гранатового соку.

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Гранатовий сік багатий на антиоксиданти

Гранатовий сік надзвичайно багатий на пунікалагіни, речовини, що є надзвичайно потужними антиоксидантами. До речі, кількість антиоксидантів у гранатовому соку і справді вражає: виявляється, їх там у три рази більше, ніж у червоному вині та зеленому чаї.

Окрім того, багатий цей напій і на сполуки, які називаються поліфенолами: вони мають потужну протизапальну дію. І попередні результати деяких досліджень показують, що саме поліфеноли можуть допомогти боротися із раком передміхурової залози, грудей, легенів, товстої кишки та шкіри.

Може покращити здоров'я серця

Згідно з дослідженням, яке опублікували у Maimodies Medical Journal‌, гранатовий сік може також позитивно впливати і на запобігання серцево-судинних захворювань. Виявляється, цей напій може суттєво знизити ризики та захистити холестерин від окислення та знизити ймовірність інсультів та інфарктів.



Гранатовий сік може бути корисний для серця / Фото Pexels

Також гранатовий сік може позитивно впливати і на високий кров'яний тиск, який є одним із основних факторів ризику серцевих захворювань. Має гранатовий сік вплив і на холестерин – регулярне вживання напою може знизити його рівень в організмі.

Може боротися з інфекціями

Серед переваг граната не можна забувати і про його протимікробну дію. Виявляється, екстракт шкірки граната та його соку може впливати на деякі з основних штамів бактерій, що відповідають за карієс. Попри те, що поки що були проведені тільки лабораторні дослідження, науковці налаштовані позитивно і вважають, що гранатовий сік може допомогти запобігти карієсу і лікувати це захворювання.

Побічні ефекти гранатового соку

Звісно, цей напій надзвичайно корисний, проте є в нього і кілька недоліків. Перш за все, сік багатий на калій, а це може стати серйозною проблемою для людей, які мають хронічну хворобу нирок. При цьому стані зазвичай рекомендують дотримуватися дієти з низьким вмістом цієї речовини, тож, можливо, варто обмежити кількість гранатового соку у своєму раціоні.

Також варто переконатися, що ви п'єте саме 100% сік, а не соковий напій чи нектар, адже насправді це суміш соків із додаванням великої кількості цукру. Так ви можете спожити набагато більше калорій, ніж планували, і це зменшить користь для серцево-судинної системи.