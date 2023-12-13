Гранатовый сок может быть более полезным, чем вы представляете: почему его следует пить

Если вы любите фруктовые соки, пора обратить внимание и на гранатовый сок, ведь он может принести немало полезные вашему организму из-за большого количества антиоксидантов и других питательных веществ.

Сок граната может поразить вас целым списком полезных свойств, о которых вы даже не догадываетесь. Он может как снизить воспаление, так и снизить уровень холестерина. Поэтому диетолог Клаудия Томпсон рассказала, в чем же состоят основные преимущества употребления гранатового сока.

Интересно Этот популярный горячий напиток может снизить риск болезни Альцгеймера.

Гранатовый сок богат антиоксидантами.

Гранатовый сок чрезвычайно богат пуникалаганами, веществами, которые являются чрезвычайно мощными антиоксидантами. Кстати, количество антиоксидантов в гранатовом соке действительно поражает: оказывается, их там в три раза больше, чем в красном вине и зеленом чае.

Кроме того, богат этот напиток и соединениями, которые называются полифенолами: они обладают мощным противовоспалительным действием. И предварительные результаты некоторых исследований показывают, что полифенолы могут помочь бороться с раком предстательной железы, груди, легких, толстой кишки и кожи.

Может улучшить здоровье сердца

Согласно исследованию, которое опубликовали в Maimodies Medical Journal‌, гранатовый сок может также положительно влиять и на предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Оказывается, этот напиток может существенно снизить риск и защитить холестерин от окисления и снизить вероятность инсультов и инфарктов.



Гранатовый сок может быть полезен для сердца / Фото Pexels

Также гранатовый сок может положительно влиять и на высокое кровяное давление, являющееся одним из основных факторов риска сердечных заболеваний. Оказывает гранатовый сок влияние и на холестерин – регулярное употребление напитка может снизить его уровень в организме.

Может бороться с инфекциями

Среди преимуществ граната нельзя забывать и о его противомикробном действии. Оказывается, экстракт кожуры граната и его сока может влиять на некоторые из основных штаммов бактерий, отвечающих за кариес. Несмотря на то, что пока были проведены только лабораторные исследования, ученые настроены положительно и считают, что гранатовый сок может помочь предотвратить кариес и лечить это заболевание.

Побочные эффекты гранатового сока

Естественно, этот напиток очень полезен, но есть у него и несколько недочетов. Прежде всего, сок богат калием, а это может стать серьезной проблемой для людей, имеющих хроническую болезнь почек. При этом состоянии обычно рекомендуют соблюдать диету с низким содержанием этого вещества, так что, возможно, следует ограничить количество гранатового сока в своем рационе.

Также следует убедиться, что вы пьете именно 100% сок, а не соковый напиток или нектар, ведь на самом деле это смесь соков с добавлением большого количества сахара. Так вы можете потребить гораздо больше калорий, чем планировали, и это снизит пользу для сердечно-сосудистой системы.