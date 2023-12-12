Незалежно від того, чи ви п'єте еспресо, щоб підбадьоритися вранці, чи насолоджуєтеся кавою у кав'ярні, цей напій може запропонувати вам більше, ніж приємний смак та дозу кофеїну. Дослідження Journal of Agricultural and Food Chemistry показало, що кава може серйозно впливати на ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

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Як кава впливає на здоров'я

Ви могли про це не підозрювати, та кава може протидіяти утворенню певного виду білків, який відомий тим, що накопичується у мозку людей з нейродегенеративними захворюваннями. Дослідження також показує, що сполуки, які можна знайти у кофеїні, активно розщеплюють ці білки і допомагають запобігти пошкодженням, що вони завдають нейронам.

Ба більше, навіть кавові напої з кав'ярень можуть принести користь вашому мозку, як і алкогольні коктейлі з кавою. Попри вміст алкоголю, напій містить корисні сполуки, які можуть сприяти зупинці процесів, що пов'язані із деменцією.

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Лабораторні експерименти показали, що елементи кави можуть протидіяти утворенню шкідливих "фібрил" тау-білків, що призводять до когнітивних порушень.



Кава дуже корисна для здоров'я / Фото Pexels

Для того, щоб приготувати по-справжньому корисний напій, вам потрібно якомога дрібніше змолоти приблизно 20 грамів кавових зерен. Менший помел збільшує площу, та яку потрапляє рідина для заварювання, а це може підвищити продуктивність екстракції. Після цього пропустіть гарячу воду через дрібно помелені зерна для того, щоб утворити концентрований екстракт.

Та окрім того, що кава може знизити ризики деменції, цей напій дослідники пов'язують також з меншою ймовірністю передчасної смерті. Це відбувається через те, що у напої є досить багато антиоксидантів та корисних рослинних хімічних речовин.