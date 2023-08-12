Чищення килимів – дуже важлива частина прибирання у оселі. Проте цей процес досить довгий і складний, тож немає потреби робити це кожного тижня.

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Як часто варто чистити килим

Частота прибирання килимів дуже сильно залежить від площі оселі та кількості людей, що живуть у ній, тому однакової частоти їхнього миття просто не існує.

Для того, щоб підтримувати порядок у помешканні, потрібно не тільки влаштовувати генеральне прибирання та чищення килимів, але й не забувати пилососити їх щонайменше раз на тиждень. Та якщо у вашому домі є діти чи домашні улюбленці, пилососити радять хоча би двічі на тиждень, а краще – щодня.

Мити ж килим з мийними засобами потрібно щонайменше раз на рік, але тільки у випадку, якщо в домі підтримується чистота та живе не надто багато людей.



Частота миття килима залежить від багатьох факторів / Фото Pexels​

Натомість у випадку, якщо в помешканні проходить багато гостей, частоту чищення килима доведеться змінити. Зокрема, тоді рекомендують чистити його раз на 3 – 4 місяці. На частоту прибирання впливає й наявність алергій – якщо ви маєте якісь, подумайте над тим, щоб відчищати килим кожні 2 – 3 місяці, й тоді ви точно відчуєте результат на своєму здоров'ї.

Зважайте й на колір килимів – якщо він темний чи плямистий, бруд на ньому не виділятиметься надто сильно. Та якщо він однотонний та світлий, мити його доведеться значно частіше.

Як правильно чистити килим

Під час чищення килимів мийними засобами вам потрібно дотримуватися кількох простих правил, щоб не зіпсувати його. Перш за все, уникайте надмірного зволоження килима, оскільки вода може залишитися у ворсі та викликати цвіль чи інші бактерії.

Перед поверненням меблів на місця дайте килиму повністю просохнути. Й, звісно, ретельно пилососьте перед чищенням, щоб переконатися, що ви прибрали усі частинки бруду з підлоги.