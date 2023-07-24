Починайте пити кефір: він вразить букетом вітамінів

Кефір можна легко придбати в магазині, і цей звичний для українців напій може здивувати вас своєю несподіваною користю. Ви й не здогадуєтеся, скільки цілющих властивостей він має.

Кефір – це кисломолочний напій, який походить від турецького слова, що означає "гарне самопочуття". Часто його порівнюють з грецьким йогуртом, і в деяких аспектах вони дійсно схожі.

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Чим корисний кефір

Кефір відомий тим, що містить чимало вітаміну С, кальцію, фолієвої кислоти та фосфору. Окрім того, багато в ньому є і мінералу магнію – саме він допомагає підтримувати скорочення м'язів, нервові імпульси та нормалізувати серцевий ритм.

Поживні речовини з цього напою допоможуть підтримати здоров'я травлення, а пробіотики й дріжджі покращують баланс здорових бактерій у кишківнику. Допоможе кефір людям, які страждають від закрепів. Також напій містить незамінну амінокислоту триптофан – вчені вважають, що вона має розслаблюючу дію.​



В кефірі є багато пробіотиків / Фото Pexels

"Хороші" бактерії в ферментованих продуктах, таких як кефір, підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Тим часом висока концентрація бактеріальних пробіотиків допоможе знизити рівень холестерину.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Варто додати його до свого раціону й тим людям, які страждають від проблем з кишково-шлунковим трактом. Окрім того, варто додати його до свого раціону тим, хто хоче скинути кілька зайвих кілограмів.

Кефір можна вживати у кількох різних варіантах, проте якщо ви обираєте напій з фруктовим смаком, зважайте на цукор, що міститься у ньому – в деяких кефірах його може бути стільки ж, скільки у йогуртах і соках.

Має кефір і надзвичайні антибактеріальні властивості – він може захистити від багатьох інфекцій та пригнічувати ріст мікробів. Допоможе він також зміцнити кістки та захиститися від остеопорозу – руйнування тканин кісток, що дуже поширене серед літніх жінок.

Останні дослідження також пов'язують кефір з кращим засвоєнням кальцію організмом.