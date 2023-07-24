Начинайте пить кефир: он поразит букетом витаминов

Кефир можно легко приобрести в магазине, и этот привычный для украинцев напиток может удивить вас своей неожиданной пользой. Вы и не догадываетесь, сколько целебных свойств он имеет.

Кефир – это кисломолочный напиток, происходящий от турецкого слова, что означает "хорошее самочувствие". Часто его сравнивают с греческим йогуртом, и в некоторых аспектах они действительно схожи.

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Чем полезен кефир

Кефир известен тем, что содержит много витамина С, кальция, фолиевой кислоты и фосфора. Кроме того, в нем много и минерала магния – именно он помогает поддерживать сокращение мышц, нервные импульсы и нормализовать сердечный ритм.

Питательные вещества по этому напитку помогут поддержать здоровье пищеварения, а пробиотики и дрожжи улучшают баланс здоровых бактерий в кишечнике. Поможет кефир людям, страдающим от запоров. Также напиток содержит незаменимую аминокислоту триптофан – ученые считают, что она оказывает расслабляющее действие.



В кефире есть много пробиотиков / Фото Pexels

"Хорошие" бактерии в ферментированных продуктах, таких как кефир, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Между тем, высокая концентрация бактериальных пробиотиков поможет снизить уровень холестерина.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Следует добавить его в свой рацион и тем людям, которые страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, стоит добавить его в свой рацион тем, кто хочет сбросить несколько лишних килограммов.

Кефир можно употреблять в нескольких различных вариантах, однако если вы выбираете напиток с фруктовым вкусом, учитывайте сахар, содержащийся в нем – в некоторых кефирах его может быть столько же, сколько в йогуртах и соках.

Обладает кефиром и чрезвычайными антибактериальными свойствами – он может защитить от многих инфекций и подавлять рост микробов. Поможет он также укрепить кости и защититься от остеопороза – разрушение тканей костей, что очень распространено среди пожилых женщин.

Последние исследования также связывают кефир с лучшим усвоением организмом кальция.