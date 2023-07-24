Ви могли й не підозрювати, проте сажа й кіптява, які накопичуються на посуді після тривалого і необережного використання, можуть бути дуже небезпечними для здоров'я, тому їх просто-таки необхідно відчищати.

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Як відмити каструлі й сковорідки

Більшість посуду досить легко відмити за допомогою звичайного мийного засобу, проте сажа містить жир, який ускладнює її видалення. Через це рекомендують спершу спробувати помити забруднений посуд двічі.

Перший раз використайте відбілювач, якщо він не пошкодить ваш посуд, а вже другий – звичайне мило та воду.

Ще один спосіб відчистити плями з металу – використати пасту з харчової соди. Для того, щоб намішати розчин, візьміть рівні частини соди та води та додайте кілька крапель мийного засобу. Цей метод підійде і для емалі та фарбованого посуду.



Для миття каструль можна використовувати соду / Фото Pexels

Втім, експерти застерігають, що використовувати соду для чищення алюмінієвих сковорідок та каструль не варто.

Ще один неочікуваний спосіб миття посуду – кетчуп. Так, вам не почулося: цей соус, що точно знайдеться у вашому холодильнику, може допомогти позбавитися чорних плям. Для цього нанесіть невелику кількість кетчупу на губку та обережно потріть ваш посуд, поки сліди не зникнуть. Якщо плями застарілі, вам знадобиться повторити цей процес кілька разів.

Окрім того, експерти радять відчищати посуд від кіптяви у гарячій воді. Ви можете додати до неї оцту, щоб трохи послабити сажу. Якщо не допомагає навіть це, воду з оцтом варто залити всередину вашого посуду та поставити на повільний вогонь.

Таким чином доведіть воду до кипіння, почекайте 3 – 5 хвилин, вимкніть вогонь та заждіть, поки посуд охолоне, а потім обережно потріть його губкою. Згодом варто вилити розчин та повторювати процес, аж поки усі пригорілі частини не будуть відмиті.