Перець корисніший, ніж ви уявляли: ось 3 причини його їсти
Джерело:Better me
Якщо ви полюбляєте додавати солодкий болгарський перець до страв та салатів, це точно приносить неабияку користь вашому тілу. Цей овоч надзвичайно багатий на вітаміни, мінерали та поживні речовини.
Овочі – надзвичайно важлива частина вашого повсякденного раціону, тому переконайтеся, що ви вживаєте їх достатньо для того, щоб отримувати вдосталь клітковини та інших корисних сполук. Саме з цієї причини перець стане чудовим доповненням до вашого раціону.
Цікаво Що їсти й пити, щоб краще перенести спеку: корисні поради, які треба знати
Перець багатий на вітамін С
Чимало овочів можуть принести вам користь для здоров'я, проте перець буде найкращим вибором через унікальний набір поживних речовин, який він містить. Зокрема, у цьому овочі є чимало каротиноїдів та антиоксидантів.
Також солодкий перець багатий на вітамін С, і його споживання з продуктами дуже важливо, адже організм не виробляє цю сполуку. Всього одна порція червоного болгарського перцю містить 190 міліграмів вітаміну С – а це більше, ніж 100% добової рекомендованої норми.
Перець багатий на вітамін С / Фото Pexels
Вітамін С важливий для підтримання імунної системи та відповідає за захист від вірусів та бактерій, які викликають захворювання. Окрім того, ця речовина корисна й для шкіри, адже відіграє роль в утворенні колагену, а також допомагає захищати очі від пошкоджень вільними радикалами, які є основною причиною катаракти.
Потрібен вітамін С й для того, щоб засвоювати залізо.
У перці є вітамін А
Одна порція болгарського перцю може забезпечити 26% від добової норми вітаміну А, і ця сполука потрібна для підтримання зору та здоров'я слизових оболонок в усьому тілі. Таким чином, вітамін А допомагає функціонувати дихальним, травним та сечовивідним шляхам, а також носу та очам.
Вітамін В6
Ви могли й не підозрювати, проте звичайний перець може забезпечити четвертину від добової потреби людини у вітаміні В6. В організмі цей вітамін взаємодіє з багатьма іншими речовинами, зокрема з залізом, магнієм та фолієвою кислотою. Саме завдяки цій сполуці клітини тіла можуть виробляти енергію з білків, жирів та вуглеводів.
Окрім того, вітамін В6 важливий також й для формування еритроцитів, які є частиною імунної системи та потрібні для захисту від вірусів та мікробів. Також сполука підтримує здорову нервову функцію та виробляє нейромедіатори, що передають повідомлення до мозку.