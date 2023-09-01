Як покращити самопочуття у спеку та чому варто переглянути харчування та питний режим розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ Олег Швець.

До теми 4 речі, які не можна робити у літню спеку: це потрібно знати

Їжте фрукти, ягоди та овочі

Лікар-дієтолог розповів, що на відміну від більшості інших продуктів, у фруктах, овочах та ягодах міститься максимальний відсоток рідини. Вони легко перетравлюються, є джерелом поживних речовин і відновлюють водний баланс.

Обирайте рослинну їжу з найбільшим вмістом води: ягоди, кавун, огірки, томати, селеру та болгарський перець, темно-зелені листові овочі (шпинат, листя салату, капусти кале тощо).

Ці продукти не потребують додаткової кулінарної обробки, а отже вам не доведеться готувати їжу та піддаватися додатковій тепловій енергії.



Що можна їсти в спеку / Фото МОЗ

Рідина і напої

Найкращі джерела рідини – це звичайна вода, яка не має солоного, кислого, лужного або гіркого смаку, напої без цукру, кофеїну, алкоголю і калорій. Якщо ви не займаєтеся спортом чи не маєте фізичної активності високої інтенсивності/значної тривалості, вам не потрібні напої з додатковим вмістом електролітів. Подібні напої зазвичай також містять забагато цукру.

Потребу в рідині найточніше відображає відчуття спраги. Пийте, щойно згадаєте про воду і відчуєте сухість у роті. Додатковим показником належної кількості рідини в організмі є колір сечі. Він повинен бути світло-жовтим. Темніші відтінки, особливо ближчі до коричневого, вказують на те, що вам варто пити більше води,

– йдеться в дописі МОЗ.



Що можна пити в спеку / Фото МОЗ

Олег Швець зазначив, що якщо ви відчуваєте нездужання, особливо у супроводі таких небезпечних симптомів, як запаморочення, значний підйом або зниження кров’яного тиску, біль за грудниною, виражене серцебиття, порушення зору, мовлення, чутливості та рухів у кінцівках – це є підставою для невідкладного звернення за екстреною медичною допомогою.