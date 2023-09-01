Перец полезнее, чем вы представляли: вот 3 причины его есть

Если вы любите добавлять сладкий болгарский перец в блюда и салаты, это точно приносит немалую пользу вашему телу. Этот овощ чрезвычайно богат витаминами, минералами и питательными веществами.

Овощи – чрезвычайно важная часть вашего повседневного рациона, поэтому убедитесь, что вы употребляете их достаточно для того, чтобы получать достаточно клетчатки и других полезных соединений. Именно по этой причине перец станет отличным дополнением к вашему рациону.

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Перец богат витамином С

Многие овощи могут принести вам пользу для здоровья, однако перец будет лучшим выбором из-за уникального набора питательных веществ, который он содержит. В частности, в этом овоще немало каротиноидов и антиоксидантов.

Также сладкий перец богат витамином С, и его потребление с продуктами очень важно, ведь организм не производит это соединение. Всего одна порция красного болгарского перца содержит 190 миллиграммов витамина С – а это больше, чем 100% суточной рекомендуемой нормы.



Перец богат витамином С / Фото Pexels

Витамин С важен для поддержания иммунной системы и отвечает за защиту от вирусов и бактерий, вызывающих заболевание. Кроме того, это вещество полезно и для кожи, ведь играет роль в образовании коллагена, а также помогает защищать глаза от повреждений свободными радикалами, которые являются основной причиной катаракты.

Нужен витамин С и для того, чтобы усваивать железо.

В перце есть витамин А

Одна порция болгарского перца может обеспечить 26% суточной нормы витамина А, и это соединение необходимо для поддержания зрения и здоровья слизистых оболочек во всем теле. Таким образом, витамин А помогает функционировать дыхательным, пищеварительным и мочевыводящим путям, а также носу и глазам.

Витамин В6

Вы могли и не подозревать, однако обычный перец может обеспечить четверть суточной потребности человека в витамине В6. В организме этот витамин взаимодействует со многими другими веществами, в частности железом, магнием и фолиевой кислотой. Именно благодаря этому соединению клетки тела могут вырабатывать энергию из белков, жиров и углеводов.

Кроме того, витамин В6 важен также для формирования эритроцитов, которые являются частью иммунной системы и необходимы для защиты от вирусов и микробов. Соединение также поддерживает здоровую нервную функцию и производит нейромедиаторы, передающие сообщения в мозг.