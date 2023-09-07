Виноград корисніший, ніж ви думали: 5 причин його їсти

Виноград відомий своєю великою кількістю антиоксидантів. Ці смачні плоди можуть допомогти зміцнити серце, контролювати артеріальний тиск та захистити очі.

Виноград також є хорошим джерелом клітковини та води. Більше про корисні властивості розповіла Наталія Олсен – дієтолог і фізіолог, який спеціалізується на лікуванні та профілактиці захворювань.

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Покращує здоров’я серця

Дослідження показали, що кверцетин і ресвератрол можуть знизити ризик атеросклерозу та захистити від пошкоджень, спричинених "поганим" холестерином.

Вважається, що поліфеноли у винограді, такі як ресвератрол, мають антиоксидантну, ліпідознижувальну та протизапальну дію, що може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань. Вони запобігають накопиченню тромбоцитів і знижують артеріальний тиск та ризик нерегулярного серцевого ритму.

Зменшує артеріальний тиск

У винограді високий вміст калію, який може допомогти зменшити вплив натрію на людей з високим кров’яним тиском.

Виноград також містить багато клітковини, яка є важливою для підтримки здоров’я серцево-судинної системи, включаючи здоров’я серця та артеріального тиску.



Виноград є дуже корисним / Фото 24 Каналу

Полегшує симптоми алергії

Є припущення, що через протизапальну дію кверцетину вживання винограду може допомогти полегшити симптоми алергії, включаючи нежить, сльозотечу та кропив’янку.

Покращує зір

Виноград містить антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, які можуть допомогти зберегти здоров'я очей. Вважається, що вони нейтралізують нестабільні молекули, відомі як вільні радикали. Таким чином вони можуть зменшити окислювальний стрес і пошкодження сітківки, а також допомогти запобігти катаракті та іншим захворюванням.

Лабораторні тести показали, що ресвератрол може захищати від різних проблем з очима, включаючи вікову дегенерацію жовтої плями, глаукому, катаракту та інші.

Допомагає у лікуванні прищів

Результати дослідження, опубліковані в журналі Dermatology and Therapy, стверджують, що ресвератрол може допомогти в лікуванні акне.