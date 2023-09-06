Про те, як прищепити батькам для своїх дітей звичку снідати, харчуватися в правильний час, вживати перекуси та поповнювати організм водою розповіла Софія Шпак – дієтолог та сімейний лікар дієтології Наталії Самойленко.

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Вчіть себе і дитину снідати

"Годуйте дитину сніданком вдома або чітко відстежуйте меню чи повноцінність раціону, який дають у школі. Дослідження показують, що діти, які снідають, зазвичай їдять здоровіше впродовж дня, мають менше перекусів, що дуже добре для формування харчової поведінки. Важливо снідати цільними продуктами, а не простими вуглеводами, на кшталт сухих сніданків з молоком, булочки з маслом і солодким чаєм або ж сирників зі згущеним молоком", – зазначила дієтологиня.



Режим харчування



За добу дитині потрібно вживати продукти з різних харчових груп - овочі та фрукти, складні вуглеводи (зернові), продукти багаті білком, молочні продукти та їх альтернативи, жирові продукти.

Саме тому постарайтеся дотримуватися правильного режиму харчування.

впродовж 1 години після просинання - сніданок;

через 2,5 години - перший перекус;

до 15:00 - обід;

через 2,5 години-другий перекус;

за 2-3 години до сну - вечеря.

Пам’ятайте, що якщо ваша дитина не дотримується режиму харчування, часто перекушує солодким, то рівень глюкози в крові то різко росте, то різко падає, а синтез інсуліну постійно стимулюється.



Дієтологиня розповідає, що це призводить до погіршення концентрації, уваги, пам’яті. Дитина може стати роздратованою, гіперактивною або ж навпаки апатичною. В подальшому це сприяє розвитку ожиріння, цукрового діабету, жирового гепатозу печінки та зростанню рівня холестерину.

Здоровий перекус

Солодке діти дуже люблять, але калорійне навантаження перекусу перекриває основний прийом їжі. Також солодкі перекуси мають низьку нутритивну цінність, надлишок цукру і трансжирів. Дитині потрібні на перекус фрукти, ягоди, горіхи, кисло-молочні продукти, а не булки чи печиво з чаєм.



Солодкі перекуси є шкідливими / Фото з Худнемо разом

Давайте дитині воду

"З їжею ми отримуємо приблизно 20% рідини, тобто 80% потрібно вживати додатково. Привчайте дитину пити достатньо рідини: води та несолодких напоїв. Це надзвичайно важлива звичка для обміну речовин та хорошого травлення", – зазначила дієтологиня.