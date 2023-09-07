Виноград полезнее, чем вы думали: 5 причин его есть

Виноград известен своим обилием антиоксидантов. Эти вкусные плоды могут помочь укрепить сердце, контролировать артериальное давление и защитить глаза.

Виноград также является хорошим источником клетчатки и воды. Больше о полезных свойствах рассказала Наталья Олсен – диетолог и физиолог, специализирующийся на лечении и профилактике заболеваний.

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Улучшает здоровье сердца

Исследования показали, что кверцетин и ресвератрол могут снизить риск. атеросклероза и защитить от повреждений, вызванных "плохим" холестерином.

Считается, что полифенолы в винограде, такие как ресвератрол, оказывают антиоксидантное, липидоснижающее и противовоспалительное действие, что может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они предотвращают накопление тромбоцитов и снижают артериальное давление и риск нерегулярного сердечного ритма.

Уменьшает артериальное давление

В винограде высокое содержание калия, которое может помочь уменьшить влияние натрия на людей с высоким кровяным давлением.

Виноград также содержит много клетчатки, которая важна для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, включая здоровье сердца и артериального давления.



Виноград очень полезен / Фото 24 Канала

Облегчает симптомы аллергии

Есть предположение, что из-за противовоспалительного действия кверцетина употребление винограда может помочь облегчить симптомы аллергии, включая насморк, слезотечение и крапивницу.

Улучшает зрение

Виноград содержит антиоксиданты лютеина и зеаксантина, которые могут помочь сохранить здоровье глаз. Считается, что они нейтрализуют нестабильные молекулы, известные как свободные радикалы. Таким образом они могут уменьшить окислительный стресс и повреждение сетчатки, а также помочь предотвратить катаракту и другие заболевания.

Лабораторные тесты показали, что ресвератрол может защищать от различных проблем с глазами, включая возрастную дегенерацию желтого пятна, глаукому, катаракту и другие.

Помогает в лечении прыщей

Результаты исследования, опубликованные в журнале Dermatology and Therapy, утверждают ресвератрол может помочь в лечении акне.