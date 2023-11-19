Нерідко так буває, що наше взуття промокає до нитки, і ми відчуваємо від цього сильний дискомфорт, пише 24 Канал. Щоб уникнути неприємного відчуття, розповідаємо, якими саме методами висушити чоботи чи черевики.

До теми Корисні лайфхаки: що робити, щоб не промочити ноги

Сушарка для взуття

Радимо вам придбати спеціальну сушарку для взуття, яка оснащена нагріваючими наконечниками, які потрібно помістити всередину чобіт. Певна температура забирає лише вологу та не перегріває взуття.



Для взуття є спеціальна сушарка / Фото KTC

Сіль

Мокре взуття швидко висушує звичайна сіль. Її треба нагріти на сковорідці, а тоді всипати в шкарпетку. Тепла сіль повинна забрати всю вологу взуття.

Фен

Цей електричний прилад здатен швидко та ефективно видалити зайву вологу. Втім використовуйте лише холодне повітря, оскільки тепле може нашкодити тканині, підошві чи шкірі. Цей метод використовуйте не часто, адже занадто часте сушіння феном може пошкодити підошву та деформувати взуття.

Силікагель

Впевнені, ви точно бачили у коробці з придбаним взуттям маленькі мішечки з певним наповнювачем. Ця субстанція називається силікагель. Вона вбирає вологу та може застосовуватися кілька разів. Придбати цю річ можна в господарських та побутових магазинах.



Силікагель для сушіння взуття / Фото Women life

Свіже повітря

Найкраще допоможе висушити взуття свіже повітря, чи так звана природна сушка. Не використовуйте батарею для сушіння чобіт чи кросівок. Краще залишіть взуття при кімнатній температурі, тож за певний час воно само висохне.

А ще часто радять не носити одне й те ж взуття кожного дня, аби дати попередньому можливість повністю висохнути, тож можете змінювати його, якщо у вас є кілька пар чобіт чи черевиків.