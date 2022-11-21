Чому туалетний папір насправді шкідливий: чим його можна замінити

Останнім часом почала з'являтися інформація про те, що туалетний папір може бути шкідливим для нашого здоров'я. У чому причина та яку альтернативу пропонують – читайте в матеріалі.

Неможливо уявити життя сучасної людини без туалетного паперу. Його часто використовують навіть як серветки. Звичайно, туалетний папір був дуже корисним і зручним винаходом. Але сьогодні експерти часто кажуть, що він шкідливий.

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З чого виготовляють туалетний папір

Туалетний папір виготовляється або з дерева, або з переробленого паперу. У першому випадку використовуються такі продукти:

Листяна деревина . Туалетний папір на 70% складається з деревини твердих порід (дуб, клен) з короткими волокнами, що робить його м'яким.

. Туалетний папір на 70% складається з деревини твердих порід (дуб, клен) з короткими волокнами, що робить його м'яким. Хвойна деревина . Туалетний папір на 30% складається з деревини м'яких порід (дугласія, південна сосна), що містить довгі волокна. Вони роблять папір міцним.

. Туалетний папір на 30% складається з деревини м'яких порід (дугласія, південна сосна), що містить довгі волокна. Вони роблять папір міцним. Хімічні речовини використовуються для вилучення деревини на волокна, які можна використовувати в промисловому виробництві.

використовуються для вилучення деревини на волокна, які можна використовувати в промисловому виробництві. Відбілювачі . Виробники первинного паперу використовують діоксид хлору (відбілювачі на основі хлору).

. Виробники первинного паперу використовують діоксид хлору (відбілювачі на основі хлору). Вода просочує суміш і з'єднує всі інгредієнти.

Для виготовлення туалетного паперу з переробленого паперу використовують:

газети та офісний папір;

воду;

відбілювачі (озон, кисень, перекис водню, гідроксид натрію);

хімікати.

З чого виготовлений туалетний папір / Фото Unsplash

Шкода туалетного паперу

Проте, як виявилося, туалетний папір може бути шкідливим для нашого здоров'я. При його виробництві використовується багато хімікатів. Деякі з них можуть бути небезпечними.

Фталати . Наявність фталатів може мати негативний вплив на ендокринну систему та репродуктивну функцію. Є інформація, що вони також можуть вплинути на здоров'я дітей.

. Наявність фталатів може мати негативний вплив на ендокринну систему та репродуктивну функцію. Є інформація, що вони також можуть вплинути на здоров'я дітей. Хлор . Щоб зробити папір білим, використовуються напівлеткі хлоровані органічні сполуки (SVCOC).

. Щоб зробити папір білим, використовуються напівлеткі хлоровані органічні сполуки (SVCOC). Поліциклічний ароматичний вуглеводень може викликати алергічні реакції та порушення роботи ендокринної системи.

може викликати алергічні реакції та порушення роботи ендокринної системи. Формальдегід та його похідні використовуються для виготовлення водостійкого паперу. Але це збудник раку і може викликати подразнення шкіри.

використовуються для виготовлення водостійкого паперу. Але це збудник раку і може викликати подразнення шкіри. Туалетний папір із перероблених продуктів може містити бісфенол А (BPA). Він негативно впливає на ендокринну систему і може спричинити репродуктивні проблеми, раннє статеве дозрівання та рак грудей.

(BPA). Він негативно впливає на ендокринну систему і може спричинити репродуктивні проблеми, раннє статеве дозрівання та рак грудей. Барвники в туалетному папері можуть викликати місцевий контактний дерматит (алергію).

Вчені провели дослідження, яке довело, що деякі види туалетного паперу мають підвищений рівень ПАУ, фталатів і SVCOC. Вони вважають, що це може бути причиною підвищення ризику захворювання на рак.

Але навіть на цьому потенційна небезпека туалетного паперу не закінчується. Адже ароматизований туалетний папір може подразнювати уретру та викликати інфекції сечовивідних шляхів у деяких жінок. Також використання туалетного паперу може погіршити проблеми з чутливістю навколо заднього проходу.

Людям з проблемами дефекації, свербінням і проблемами кишечника не рекомендують користуватися туалетним папером. Найкращим варіантом є звичайна вода.

Чим можна замінити

Біде – чудова альтернатива туалетному паперу. Експерти говорять про такі переваги:

гігієна – використання води та мила більш гігієнічне, ніж витирання папером;

– використання води та мила більш гігієнічне, ніж витирання папером; зниження ризику геморою – використання середнього або слабкого потоку води може зменшити тиск на задній прохід, знизивши ризик геморою;

– використання середнього або слабкого потоку води може зменшити тиск на задній прохід, знизивши ризик геморою; менша шкода для довкілля – туалетний папір токсичний для навколишнього середовища. Він залишає вуглецевий слід і виснажує наші ліси.

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