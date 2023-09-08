Картопля не така вже й корисна: ось 5 проблем, які вона може спричинити

Якщо ви полюбляєте картоплю та додаєте її чи не до всіх страв, спершу переконайтеся, що знаєте про усі наслідки її вживання. Цей коренеплід може зашкодити травленню, рівню цукру та вашій фігурі.

Картопля на перший погляд може здатися досить безпечним овочем, проте насправді вона може серйозно вплинути на ваш організм, і не завжди найкращим чином. Чимало людей їдять її щодня і навіть не замислюються про ризики, на які наражають себе.

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Як картопля впливає на організм

Ви могли про це не знати, проте картопля може дуже стрімко підвищити рівень цукру в крові та сприяти збільшенню ваги. Саме тому, якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом вуглеводів, вам варто уникати її.

Окрім того, картопля – пасльоновий овоч, а це значить, що у ній містяться глікоалкалоїди, які сприяють розвитку кишкової проникності. Також цей коренеплід може призвести до розладів травлення та болю у суглобах.

Вважається, що негерметичний кишківник, який може спричинити вживання великої кількості картоплі, може викликати аутоімунну реакцію: різні білки, які повинні залишатися у травному тракті, потрапляють у кров, і тоді організм атакує їх у відповідь.

Також, виявляється, картопля може призвести до того, що ви наберете кілька зайвих кілограмів. Особливо сильно вживання цього продукту впливає на окружність талії у жінок, тож будьте уважні щодо вживання овочу.



Картопля може завадити схудненню / Фото Pexels​

Не можна забувати й про те, що картопля – один з тих овочів, які часто вирощують генетично модифікованими, щоб досягти кращих врожаїв. Рідко, але у деяких людей може бути й алергія на картоплю, про це розповідає докторка Дебора Салліван.

Якщо у людини є алергія на картоплю, її імунна система несприятливо реагує на специфічні сполуки в картоплі, які можуть включати пататин або соланін. Люди з алергією на картоплю часто мають перехресну чутливість до інших речовин, які містять подібні алергени до тих, що є в картоплі,

– поділилася Салліван.

Проте уникати картоплі у раціоні може бути не так-то й просто, адже цей овоч міститься у багатьох продуктах як прихований інгредієнт.